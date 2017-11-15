15.11.2017 12:58 Kılıçdaroğlu'ndan DSP'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 32'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Demokratik Sol Parti'yi (DSP) ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 32'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Demokratik Sol Parti'yi (DSP) ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DSP Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Önder Aksakal ve parti yöneticileriyle görüştü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Lale Karabıyık ve TBMM CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da hazır bulundu. DSP Genel Merkezinden ayrılırken bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, dün DSP'nin 32'nci kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek, "Grup toplantısı nedeniyle kendilerinin toplantılarına katılamadım. Bu vesileyle kendilerini ziyaret ettik. İyi dileklerimizi DSP Genel Başkanına aktardık. Bu arada Türkiye'nin iç ve dış sorunları da gündeme geldi. Sorunların çözümü, ağırlığı konusunda düşüncelerimizi karşılıklı olarak birbirimize aktardık" ifadelerini kullandı.



"DSP, TÜRKİYE İÇİN KATKI KOYABİLECEĞİ HER NOKTADA ETKİN ŞEKİLDE ÇALIŞACAKTIR"

DSP Genel Başkanı Aksakal ise, DSP'nin 32 yıllık geçmişiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni üç kez yönetmiş, devlet tecrübesi olan ve kadroları, birikimleri olan bir parti olduğunu ifade ederek, "Bizler Atatürk Cumhuriyeti'nin devamı yönünde siyaset yapan ve bu doğrultuda çalışmalarını yürüten kardeş partileriz. Önümüzdeki süreçte uyum yasalarıyla da birlikte DSP Türkiye için katkı koyabileceği her noktada etkin şekilde çalışacaktır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının soruları üzerine bugün toplanacak CHP MYK'sından sonra parti sözcüsünün basın toplantısı yapacağını ve soruların orada yanıtlanacağını kaydetti.

(Pelin Üzek Kılıç - Nurullah Geylani/İHA)

