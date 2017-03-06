Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' gafı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' gafı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' ile başbakanlığın kaldırılacağını unutunca, 'Düşünün yeni modeli kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanını, başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka partinin genel başkanı, başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Asıl onu düşünmemiz lazım' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" ile başbakanlığın kaldırılacağını unutunca, "Düşünün yeni modeli kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanını, başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka partinin genel başkanı, başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Asıl onu düşünmemiz lazım" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, katıldığı bir radyo programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Programda "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, bu sistemde başbakanlığın kaldırılacağını unutarak yeni bir gaf yaptı. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı neden tarafsız olmak zorundadır. Çünkü devletin organlarının uyum içinde çalışmasından sorumludur. Siz eğer tarafsızlığını kaybederseniz tarafsız olmazsanız bu sistem yürümez. Asıl o zaman kavga çıkar. Düşünün yeni modeli kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanını, başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka partinin genel başkanı, başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Asıl onu düşünmemiz lazım. Cumhurbaşkanı tarafsız olursa, başbakan onun tarafsızlığına saygı göstererek onun uyarılarını dikkate alır. Ama cumhurbaşkanı taraf olursa, başbakan da başka bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı asıl kavga o zaman çıkacaktır. Niye söylemiyorlar bunu millete?" ifadelerini kullandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Artık hakemleri de hesaba katacağız'
Kayseri'de taksici cinayeti
Kosova'da kritik süreç başlıyor
Siyasi gerginlik milli maçı iptal ettirdi
Balıkçının katil zanlısı tanıdık çıktı
Lice'de kuç uçurtulmuyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan Almanya'ya mesaj: Ben istersem gelirim!
Erdoğan'dan Almanya'ya mesaj: Ben istersem gelirim!
15 Temmuz'da darbeyi erkene aldıran isim belli oldu
15 Temmuz'da darbeyi erkene aldıran isim belli oldu
Kılıçdaroğlu'ndan bir büyük gaf daha!
Kılıçdaroğlu'ndan bir büyük gaf daha!
Merkel'den Erdoğan'a Nazi cevabı!
Merkel'den Erdoğan'a Nazi cevabı!
Terör örgütü PYD, El Bab'da Türk askerine saldırdı
Terör örgütü PYD, El Bab'da Türk askerine saldırdı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırı uyarısı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırı uyarısı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Artık hakemleri de hesaba katacağız'
'Artık hakemleri de hesaba katacağız'
Kayseri'de taksici cinayeti
Kayseri'de taksici cinayeti
Kosova'da kritik süreç başlıyor
Kosova'da kritik süreç başlıyor
Siyasi gerginlik milli maçı iptal ettirdi
Siyasi gerginlik milli maçı iptal ettirdi
Balıkçının katil zanlısı tanıdık çıktı
Balıkçının katil zanlısı tanıdık çıktı
Lice'de kuç uçurtulmuyor
Lice'de kuç uçurtulmuyor
Yabancı gelinler kıyasıya yarıştı
Yabancı gelinler kıyasıya yarıştı
Bursaspor'da Osmanlıspor mesaisi başladı
Bursaspor'da Osmanlıspor mesaisi başladı
Bakan Arslan evetlerle karşılandı
Bakan Arslan evetlerle karşılandı
Şentop: 'Başkanlık sistemi 50 yıllık bir tartışma'
Şentop: 'Başkanlık sistemi 50 yıllık bir tartışma'
Kanala uçan motosikletli hayatını kaybetti
Kanala uçan motosikletli hayatını kaybetti
Dev operasyonda şüpheli araç böyle imha edildi
Dev operasyonda şüpheli araç böyle imha edildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English