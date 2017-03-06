Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' gafı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' ile başbakanlığın kaldırılacağını unutunca, 'Düşünün yeni modeli kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanını, başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka partinin genel başkanı, başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Asıl onu düşünmemiz lazım' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" ile başbakanlığın kaldırılacağını unutunca, "Düşünün yeni modeli kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanını, başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka partinin genel başkanı, başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Asıl onu düşünmemiz lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, katıldığı bir radyo programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Programda "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, bu sistemde başbakanlığın kaldırılacağını unutarak yeni bir gaf yaptı. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı neden tarafsız olmak zorundadır. Çünkü devletin organlarının uyum içinde çalışmasından sorumludur. Siz eğer tarafsızlığını kaybederseniz tarafsız olmazsanız bu sistem yürümez. Asıl o zaman kavga çıkar. Düşünün yeni modeli kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanını, başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka partinin genel başkanı, başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Asıl onu düşünmemiz lazım. Cumhurbaşkanı tarafsız olursa, başbakan onun tarafsızlığına saygı göstererek onun uyarılarını dikkate alır. Ama cumhurbaşkanı taraf olursa, başbakan da başka bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı asıl kavga o zaman çıkacaktır. Niye söylemiyorlar bunu millete?" ifadelerini kullandı.

