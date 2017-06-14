Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, 'Hiçbir delil olmaksızın 25 yıla mahkum edildi, bunu asla ve asla kabul etmiyoruz' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Hiçbir delil olmaksızın 25 yıla mahkum edildi, bunu asla ve asla kabul etmiyoruz" dedi.

MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a verdiği suçlamasıyla yargılanan eski gazeteci ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası verildi. Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı üzerine TBMM'de CHP Grubu olağanüstü toplantı yaptı. Toplantının ardından basın açıklaması düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yasa dışı yollardan eğer birileri dışarıya silah götürüyorsa onların yargılaması lazım. Ama gün gelecek onlar da yargılanacak. Şimdi hiçbir delil olmaksızın 25 yıla mahkum edildi. Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Bu kararı verenler bunun altında kalacaktır. Bu ülkede demokrasi, adalet istiyoruz. Hakim, hakim olmaktan çıktı. Bunların hiç birisi hakim değil. Sadece ve sadece sarayın sopası olmayı yerine getiriyorlar" açıklamasını yaptı.

Yarın saat 11.00'de Güven Park'ta olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Yarın 11.00'de Güven Park'ta olacağım ve elimde adalet yazılı pankart olacak" diye konuştu.

(Selçuk Böke /İHA)