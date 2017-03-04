Kılıçdaroğlu'ndan beraat eden Kocaoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihi Büyükşehir Belediyesi davasından beraat eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ve bürokratlarını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihi Büyükşehir Belediyesi davasından beraat eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ve bürokratlarını ziyaret etti.

İzmir'e bir dizi program için gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçerek Büyükşehir Belediye davasında çete lideri olarak 397 yıl ile yargılanan 5 yıl sonra beraat eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve beraberinde yargılanan bürokratları ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Başkan Kocaoğlu'nun makam odasında önce baş başa görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu daha sonra Başkan Kocaoğlu ile birlikte kendilerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda bekleyen Kocaoğlu ile birlikte yargılanan belediye bürokratlarının yanına geçti.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, 'Yargı hepimiz için bir güvencedir. Bir siyasi partinin organı haline dönüşürse adalet dağıtamaz. Şu dramı asla kimse unutmaz. Sabahın köründe eviniz basılıyor. Siz komşuların gözünde bile acaba bu suçlu mu algısı oluyor. Bu adaletsizlik değil mi? Bu haksızlık değil mi? Altı yıl sonra başkan ve ekibi beraat etti. Sonuna kadar kendilerine güveniyorduk. Hiçbir kuşku duymadık da. Tüm sorun bu haksız operasyonun yapılmış olmasıydı. Peki bu acılar nasıl tamir edilecek? Kararları verenler şimdi hapisteler. Ama o dönem iktidar buna alkış tutuyordu. Biz hepimiz bağımsız yargıdan yana olursak, liyakat esasına dayanan bir devletten yana olursak, adaletten, hukuktan yana olursak bu ülkede hiçbir zaman sorun çıkmaz" dedi.



"ADALET GERÇEKLEŞTİ AMA İÇİMİZ YANDI"

Kocaoğlu ve ekibine her zaman güvendiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, ' Dava süreci boyunca Kocaoğlu ve ekibinden şüphe duymadık. Adalet gerçekleşti ama içimiz yandı. İnsan hakları hukukun güvencesi altında olmak zorundadır. Sayın Başkan ve ekibini yürekten kutluyoruz. İzmir'i sadece Türkiye'nin değil dünyanın önemli bir markası haline getirdiniz. Bizim anlayışımız herkese eşit hizmet götürmektir. Tüm bu baskılara rağmen hizmette aksamanın olmaması çok güzel bir dayanışma örneğidir. Bu da adaletin yeniden tecelli etmesini sağlamıştır. Güzel İzmir, Türkiye'nin aydınlık yüzü İzmir'i yaratan tüm İzmirlilere yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

(Abdülaziz Baydilli - Atakan Şen / İHA)