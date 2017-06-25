Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt: İçten pazarlıklı bir adam değilim
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt: İçten pazarlıklı bir adam değilim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bozkurt işareti yapmasıyla ilgili olarak konuşan MHP lideri Bahçeli'ye 'Hayatım boyunca hep samimi oldum. Bakın bayram sabahı böyle ikircikli bir tavır içine girmek istemem' diye yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayram namazını 'Adalet Yürüyüşü'nün 11. günündeki durağı Bolu'nun Karacaağaç köyünde kıldı, ardından da gazetecilerin karşısına geçip soruları yanıtladı.

1029027382

Konuşmasına bayram namazı için gittiği Mimar Sinan Camii'nde rahatsızlanan Cuymhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileyerek başlayan Kılıçdaroğlu, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı bir rahatsızlık geçirmiş bu vesile ile kendisine geçmiş olsun dileklerimi de iletmek isterim" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Kaç adım attığımı bilmiyorum. 3'te 1'ini geldik. Arabaya binmek yok. Her santimini yürüdük. Gösteriş için, bireysel çıkar için bunu yapmıyorsunuz. Ülkenin buna ihtiyacı var. Gönül isterdi ki farklı partilerden, iktidar partisinden katılanlar olsun. Ortada bir gerçek var. Ankara- İstanbul yolunu yürüyeceğiz. Terazi olmadığı için kilo alıp verdim mi bilmiyorum. Ama biraz verdim.

(MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bozkurt işareti hakkındaki açıklamasıyla ilgili) Benim yaptığım her hareket samimidir, emin olun. Hayatım boyunca hep samimi oldum. İçten pazarlıklı bir adam değilim. Bakın bayram sabahı böyle ikircikli bir tavır içine girmek istemem. Eğer bozkurt işareti yapan biri bana destek verirse benim de ona destek vermem gerekir. Siyasette olabilir, insanlar birbirlerini eleştirirler ama eleştirinin de belli bir düzeyde olması lazım. Her söylediğim şeyin, her kurduğum cümlenin samimi olduğuna inanmanızı isterim.

(Başbakan Binali Yıldırım'ın "FETÖ'nün ayakta alkışladığı bir yürüyüşü yapmak adalet değil, olsa olsa gaflettir" sözü) Demek ki izliyorlar Pensilvanya'yı. Ayakta alkışladığını banta almışlar demek ki.

(Nuriye Gülmen- Semih Özakça'nın açıklık grevi hakkında) İki değerli arkadaşa seslenmek isterim. Lütfen açlık grevini bırakın. Siz sadece görevinize dönmek istiyorsunuz. Görevine son verilen yüzbinlerce insan var. Yapılan işlerde haksızlık olduğunu iktidar kanadı da biliyor. Hayatınızı karartmayın. Çok ağır bir görev üstlendiniz.

1029027464

Kılıçdaroğlu, bayram namazının ardından kendisini kahvaltıya davet eden Ayhan Kara'nın evinin bahçesinde kahvaltı yaptı.

 

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt: İçten pazarlıklı bir adam değilim
'Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'na geçmiş olsun'
Macaristan'da Ramazan Bayramı coşkusu
Zula'ya bayram geldi
Canlı yayında uluslararası tombala oynatan şebekeçökertildi
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun bozkurt işareti hakkında yorum
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
ABD ve NATO'ya Yunanistan'dan İncirlik teklifi
ABD ve NATO'ya Yunanistan'dan İncirlik teklifi
PKK'nın kaçırdığı öğretmen endişeli babasına bakın ne demiş!
PKK'nın kaçırdığı öğretmen endişeli babasına bakın ne demiş!
İstanbul Valiliği'nden LGBT yürüyüşü kararı
İstanbul Valiliği'nden LGBT yürüyüşü kararı
Kutsal topraklarda terör operasyonu! Canlı bomba kendini patlattı
Kutsal topraklarda terör operasyonu! Canlı bomba kendini patlattı
Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada!
Putin ile Erdoğan'ın telefon görüşmesi kamerada!
Muharrem Usta, Kucka'nın transferi için İtalya'ya gidiyor
Muharrem Usta, Kucka'nın transferi için İtalya'ya gidiyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt: İçten pazarlıklı bir adam değilim
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt: İçten pazarlıklı bir adam değilim
'Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'na geçmiş olsun'
'Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'na geçmiş olsun'
Macaristan'da Ramazan Bayramı coşkusu
Macaristan'da Ramazan Bayramı coşkusu
Zula'ya bayram geldi
Zula'ya bayram geldi
Canlı yayında uluslararası tombala oynatan şebekeçökertildi
Canlı yayında uluslararası tombala oynatan şebekeçökertildi
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun bozkurt işareti hakkında yorum
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun bozkurt işareti hakkında yorum
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Ramazan Bayramı mesajı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan camide rahatsızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan camide rahatsızlandı
Baykal'dan 'Adalet Yürüyüşü' açıklaması
Baykal'dan 'Adalet Yürüyüşü' açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan birlik ve kardeşlik mesajı
Başbakan Yıldırım'dan birlik ve kardeşlik mesajı
Pakistan'da tanker patladı: 120 ölü, 130 yaralı
Pakistan'da tanker patladı: 120 ölü, 130 yaralı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English