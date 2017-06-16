Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıla mahkum edilmesi ve tutuklanmasının ardından dün Adalet Yürüyüşü'ne başlayan Kemal Kılıçdaroğlu bugün de yoluna devam ediyor.

BAHÇELİ'YE CEVAP VERDİ

Kılıçdaroğlu bugün yürüyüşüne başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Lideri dün akşam Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının sorulması üzerine; "Bahçeli meraklanmasın onun da adelete ihtiyacı olacak." diye cevap verdi.

"KEYİFLİ BİR AKŞAM GEÇİRDİK"

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ilk gün hakkında; "Şimdi hiç yorgun değilim dersem doğru olmaz. Yorulduk diye ah vah edecek halimiz yok. Dün akşam müzik de vardı. İnsanlar eğlendi, keyifli bir akşam geçirdik. Dün uzun bir yürüyüş oldu. Bugün belli etaplar dinlenmeyle geçirilecek. Toplam yürüyeceğimiz miktar 22 km olacak. Güzegah üzerinde katılımlar da olacak." diye konuştu.