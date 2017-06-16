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Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye cevap
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Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Adalet Yürüyüşü eleştirileriyle ilgili, 'Bu yürüyüşü birlikte yaşamayı barışı huzuru egemen kılmak için yapıyoruz. Sayın Bahçeli hiç meraklanmasın onun da adalete ihtiyacı olacak' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Adalet Yürüyüşü eleştirileriyle ilgili, "Bu yürüyüşü birlikte yaşamayı barışı huzuru egemen kılmak için yapıyoruz. Sayın Bahçeli hiç meraklanmasın onun da adalete ihtiyacı olacak" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "MİT TIR'larının görüntülerinin yayınlanması" davasından tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nca başlatılan Adalet Yürüyüşü, ikinci gününde başladı.
Yürüyüş öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "İkinci gün yürüyüşümüze başlayacağız, gelen tepkiler son derece olumlu. Bu da Türkiye'nin adalete olan ihtiyacının her geçen gün arttığını gösteriyor. Dolayısıyla bu yürüyüşün İstanbul'a kadar sürmesi bizim açımızdan da adalet isteyen herkes açısından da son derece önemli" şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüyüş hakkındaki eleştirilerini ele alarak, "Eğer yürüyüşler yasal ölçülerde yapılırsa hiçbir şey olmaz. İnsanlar sabah akşam zaten yürüyorlar. Metroya binerken, otobüse binerken, işe gidip gelirken yürüyorlar. Yürümenin suç olduğunu da ilk kez duyuyorum. Bu yürüyüşü birlikte yaşamayı barışı huzuru egemen kılmak için yapıyoruz. Sayın Bahçeli hiç meraklanmasın onun da adalete ihtiyacı olacak" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasındaki Rabia işareti tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, "Tavsiye değil de herhalde eleştiriden çekindi. Çünkü benim yaptığım haklı bir eleştiriydi. Rabia'yı ilk kez dillendiren o 'Rabia işaretini kullanın' diyen o, şimdi vazgeçen de o. Klasik bir Erdoğan tarzı" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu ve kafilesi konuşmasının ardından Adalet Yürüyüşü'ne kaldığı yerden devam etti.
(Caner Ünver/İHA)

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