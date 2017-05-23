Kılıçdaroğlu'ndan Aziz Yıldırım'a telefon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la telefonda görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la telefonda görüştü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Şampiyonluğu nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'ı arayarak, başta Başantrenör Zeljko Obradovic olmak üzere teknik ekibe, tüm sporcu ve kulüp çalışanlarına Türkiye'ye yaşattıkları mutluluk nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Başkan Yıldırım da Kılıçdaroğlu ve CHP ailesine, verdikleri destek nedeniyle şükranlarını iletti.

(Pelin Üzek / İHA)