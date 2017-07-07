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Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa Parlamentosu'na çağrı
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Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa Parlamentosu'na çağrı

Avrupa Parlamentosu'na çağrıda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Yüzde 50'den fazlası bu ülkenin demokrasi istiyor. Dolayısıyla AB ile ilişkilerin askıya alınması değil daha sağlıklı ve tutarlı sürdürülmesi gerekiyor. Bu konuda umarım bizim adalet arayışımıza da destek vererek Türkiye ile ilgili ilişkilerin devamı yönünde karar alırlar' dedi.

Avrupa Parlamentosu'na çağrıda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yüzde 50'den fazlası bu ülkenin demokrasi istiyor. Dolayısıyla AB ile ilişkilerin askıya alınması değil daha sağlıklı ve tutarlı sürdürülmesi gerekiyor. Bu konuda umarım bizim adalet arayışımıza da destek vererek Türkiye ile ilgili ilişkilerin devamı yönünde karar alırlar" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşünün 23. gününe Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eski Topçu Kışlası mevkisinden başladı. Yürüyüş öncesi basın toplantısı düzenleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu'na çağrıda bulundu. Kati Piri'nin raporuna ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği ile ilişkilerin daha sağlıklı ve tutarlı sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Avrupa Parlementosu Kati Piri'nin raporunu kabul etti. Müzakereler konusu, AB'ye üyelik konusunda Türkiye ile ilişkilerin askıya alınması yönünde rapor önerisi kabul edildi. Buradan Avrupa Parlamentosuna seslenmek isterim. Biz herkes için adalet istiyoruz. Sizden de adalet istiyoruz. Türkiye sadece iktidar partisinden ibaret değil ki, Türkiye'de bakın bir adalet yürüyüşü yapıyoruz. On binler var. Bir referandum yaptık. Yüzde 50'den fazlası bu ülkenin demokrasi istiyor. Dolayısıyla AB ile ilişkilerin askıya alınması değil daha sağlıklı ve tutarlı sürdürülmesi gerekiyor. Bu konuda umarım bizim adalet arayışımıza da destek vererek Türkiye ile ilgili ilişkilerin devamı yönünde karar alırlar. Bu da bizi memnun eder. Çünkü adalet sadece Türkiye için değil bütün insanlık için geçerli olan bir kavramdır. Avrupa Parlamentosu'nu da adil davranarak Türkiye ile olan ilişkileri sürdürme yönünde bir karar alır umuduyla hepinize selamlar saygılar sunuyorum" dedi.

"KİMSENİN BURNU KANAMADAN İSTANBUL SINIRINA GİRMİŞ OLACAĞIZ"
Adalet yürüyüşünü değerlendiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Güzel bir gündeyiz. Hak, hukuk, adaleti daha çok söyleyeceğiz. Bugün Kocaeli'nden ayrılıyoruz. Bütün Kocaelililere yürekten teşekkür ediyoruz. Bize gösterdikleri ilgiden ötürü. Biz onlar için de bütün Türkiye için 80 milyon için adalet istiyoruz. Ve adalet için yollara çıktık. Ve bu yolculuğumuz sürecek. Bugün İstanbul'a giriyoruz. Son derece mutluyum, huzurluyum. Kimsenin burnu kanamadan uzun bir yolculuğu kat edip, İstanbul il sınırlarına girmiş olacağız. Umarım bizi izleyen gazeteci arkadaşlar da son derece memnunlardır. Çünkü onlar da bizimle birlikte uzun bir yolculuk yaptılar. Birlikte ayın 9'unda pazar günü bu yürüyüşümüzü tamamlamış olacağız. Ama adalet arayışımız devam edecek" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, basın toplantısı sonrası Gülden isimli çocuk tarafından karşılandı. Küçük çocuk, daha önceden birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikleri tabloyu Kılıçdaroğlu'na hediye etti. Kılıçdaroğlu, güvercin uçurarak 23. gün yürüyüşüne İstanbul istikametine başladı.
(Kaan Kızıl/İHA)

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