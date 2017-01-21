Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e taziye telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i telefonla arayarak ağabeyi Nihat Gürer'in vefatından dolayı başsağlığı dileklerini iletti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i telefonla arayarak ağabeyi Nihat Gürer'in vefatından dolayı başsağlığı dileklerini iletti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.
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