Başbakan Binali Yıldırım, başkanlık sistemiyle ilgili tarihi bir gaf yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, 'Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmemiz lazım. Bizim anlatamadığımızı çok güzel anlattı' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, başkanlık sistemiyle ilgili tarihi bir gaf yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmemiz lazım. Bizim anlatamadığımızı çok güzel anlattı" dedi.

16 Nisan'da yapılacak referanduma yönelik saha çalışmaları devam ederken, bu süreçte ilk kez seçmeniyle buluşmak üzere İzmir'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunun Kemalpaşa ayrımı ve İzmir otoyol kesimini hizmete açtı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri katıldı. Törende içerisinde Türkiye'nin en uzun viyadüğü olan Bornova Viyadüğü ve Belkahve Tüneli'nin de bulunduğu toplam 20 kilometrelik bölümün açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı. "Özellikle vatanımız milletimiz için hayatını seve seve veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, şehit analarının ellerinden öpüyorum" diyen Başbakan Yıldırım, "15 yıl önce Türkiye için ne hissediyorsak İzmir için de aynı duyguları taşıyoruz. Nasıl ki 'Türkiye için daha iyisini nasıl yapabiliriz' arayışındaysak İzmir için de aynısı düşünüyoruz. Bu gayret bir meyvesini daha veriyor. Bugün burada İzmir için önem arz eden bir eseri açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün bereketli bir gün. Bu yağmura rağmen buraya gelmiş olmanız bir şey ifade ediyor. Mesele memleket meselesi, İzmir meselesi olunca yağmur da, kar da, zor şartlar da kolay olur. 'Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi söylediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey İzmir'i hatırlatıyor' dedik. İstanbul-İzmir Otoyolunu yaparken söz verdim, 'Aynı zamanda hem İzmir'den hem İstanbul'dan başlayacak' dedim. İstanbul'dan ve İzmir'den yola çıktık Balıkesir'de buluşacağız" dedi.



"79 YILDA YAPILANIN 3 KATINI YAPTIK"

İstanbul'da yapılan Osmangazi Köprüsü'nün dünyanın 3. büyük köprüsü olduğunu hatırlatan Başbakan, "Şimdi Bursa'ya kadar da 85 kilometre otoyol bitti. Önümüzdeki günlerde onu da açacağız. İzmir tarafından 26 kilometre bitti onu bugün açıyoruz. Bu açılışını yaptığımız yol 3 gidiş 3 geliş, 2 tane de tünel var. Tünellerin her biri bin 671 metre. 15 yıllık AK Parti iktidarının ulaşımdaki özetini size vereyim. Ben 2003'te göreve başladığımda 79 yılda Türkiye'de 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapılmış. 1923'ten 2002'ye gelmişiz Türkiye'de yapılan bölünmüş yol miktarı 6 bin 100 kilometre. Şimdi 25 bin 200 kilometre olmuş. Bu kadar mı? Yapılan tüm yolların toplamı 2002'ye kadar otoyollar dahil 8 bin 500 kilometre. Şimdi sıcak asfalt yolların toplamı 21 bin 300 kilometre, yapılanın 3 katı. Bölünmüş yollara da 3 kattan fazla. 79 yılda Türkiye'de 50 kilometre tünel yapılmış. Bunun üzerine 15 yılda 350 kilometre tünel yaptık. İşte AK Parti farkı bu. Hep söylüyoruz 'yol medeniyettir, yol bir ülkenin atardamarıdır' diye. İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana AK Parti olarak yol, su, iletişim konusuna çok önem verdik. Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi imar ve inşa noktasında yolları olmazsa olmaz gördü. Biz de Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimatla yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik, insanları buluşturduk. Doğu ile batıyı, kuzey ve güneyi, birleştirdik, memleketi birbiriyle kardeş yaptık. Yollar inanların ortak mekanıdır. Yollar geliştikçe, Türkiye geliştikçe ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine olan yolculuğu da emin adımlarla devam edecek" diye konuştu.



"ŞEHİR İÇİNDE BİR YERDEN BİR YERE GİDENE KADAR İSTANBUL'A VARACAKSINIZ"

Amaçlarının yolları yaparken şehirleri en kısa yoldan ve güvenli bir şekilde birbirine bağlamak olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu açtığımız yol İstanbul-İzmir Otoyolu sadece İzmir'e, İstanbul'a yaramıyor. Manisa, Balıkesir, Bursa, Yalova, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Aydın ve Denizli'yi de buna dahil edin. Bu yol 2018'de bitmiş olacak. İzmir-İstanbul arası 2 saat 50 dakikaya düşecek. Eskiden, İzmir Çevre Yolunu biz yapmadan önce Çiğli'den Konak'a 2,5 saatte gelemiyordunuz. Şimdi çevre yolunu yaptık da Allah'tan istediğiniz gibi geliyorsunuz. İzmir şehir içinde bir yerden bir yere gidinceye kadar İstanbul'a varacaksınız. İşte medeniyet bu, hizmet bu" ifadelerini kullandı.

Sağanak yağmur altında toplanan vatandaşlara, İzmir için yeni bir projeden bahsedeceğini müjdeleyen Binali Yıldırım, "İhalesi yapıldı, kazmayı vuracağız. Kuzey otoyolu, Çiğli'den başlıyor Bergama'ya kadar gidiyor. Koyundere'ye kadar bitirdik. Koyundere'den Menemen'e doğru 6 kilometre bitmek üzere. Şimdi bunun üzerine 76 kilometrelik kısmının da ihalesini yaptık, başlıyoruz. Artık o trafik çilesi sona erecek. Bir yandan Akdeniz'e, bir yandan Ankara'ya, bir yandan da dünyanın en uzun köprüsü Çanakkale'ye bağlamak için adım adım projeleri gerçekleştiriyoruz. Çanakkale Köprüsü'nün de temelini 18 Mart'ta atıyoruz. Biz hizmetlerle bugünlere geldik" dedi.

Bugün açılan 6 kilometrelik yolun 1,5 milyar TL'ye mal olduğunu söyleyen Başbakan, "Otogara kadar viyadük yaptık. İzmir'e her şey helal olsun. İzmir benim evim, benim memleketim. Memleketime hizmet etmek benim için en büyük şereftir. İzmir her zaman hizmetin karşılığını vermiştir" diye konuştu.



"KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR ETMEMİZ LAZIM"

Yapılacak referanduma da değinen Başbakan, "Biz ne kadar anlatalım diye uğraşıyoruz ama aslında Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmemiz lazım. Bizim anlatamadığımızı çok güzel anlattı. 'Şimdi Başbakan ve Cumhurbaşkanı ayrı partilerden olursa anlaşamazlarsa ne olacak?' dedi. Sağ olsun bizim anlatamadığımızı tüm Türkiye'ye anlattı Kemal Bey. Biz de bunu diyoruz; mevcut sistem bunu getiriyor, yeni sistem anlaşmazlığı ve yetki tartışmasını ortadan kaldırıyor. Bir detay var, Sayın Kılıçdaroğlu sistemin değişeceğinin farkında değil. Onu da yorgunluğuna verelim. Bu gelen sistemle artık Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri olay olmaktan, kriz olmaktan çıkacak. Hatırlayın 1971'de askerler, 'Eğer şu ismi seçmezseniz meclisi bombalarız' dediler, meclisin etrafını kuşattılar. Daha sonra AK Parti dönemine geldik. 2007'de Cumhurbaşkanı'nı bize seçtirmediler, 367 icadı çıkardılar. Biz 'bunları tanımayız' dedik. 'Bizim tanıyacağımız tek merci millettir, millete gideriz' dedik. Ve şimdi Cumhurbaşkanı'nı millet seçiyor. Getirilen bu değişikliğin en önemli kısmı, artık hükümetler sandıkta vatandaş tarafından kuruluyor. Siz seçim yaparken 5 yıllığına Türkiye'yi yönetecek kadroları da seçiyorsunuz. Bir daha ki seçimde isterseniz bir daha seçiyorsunuz, isterseniz değiştiriyorsunuz" şeklinde konuştu.



"HER DOĞAN İÇİN"

"Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet için kararımız evet" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz için evet. Türkiye'nin aydınlık yarınları için evet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler hedefi için evet. Güzel şeyler hep 'evet ' demekle başlar. Evlenirken 'evet' diyorsunuz. Yemeğe gidelim, seyahate gidelim derken 'evet' diyorsunuz. Evette bereket vardır, hayırdan hayır gelmez. 'Bu sistem Erdoğan için' diyorlar. Erdoğan için değil her doğan için. Bu sistem çocuklarımız, torunlarımız için. Sürekli büyüme, kalkınma için, sürekli istikrar için, terörün ülke gündeminden tamamen çıkması için

Açılış kurdelesini keserek İzmir-İstanbul Otoyolunun 26 kilometrelik Kemalpaşa bağlantısını hizmete açan Başbakan, daha sonra miting yapmak üzere Kınık'a doğru hareket etti.

(Abdülaziz Baydilli - Ali Gözeten - Halil Karahan / İHA)