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Kılıçdaroğlu'na tepki yürüyüşüne izin çıkmadı
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Kılıçdaroğlu'na tepki yürüyüşüne izin çıkmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe karşı, Bolu'dan Ankara'ya yürümek isteyen vatandaşın yürüyüşü, polis ekipleri tarafından başlamadan sonlandırıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe karşı, Bolu'dan Ankara'ya yürümek isteyen vatandaşın yürüyüşü, polis ekipleri tarafından başlamadan sonlandırıldı.
Bolu'da sabah erken saatlerde elinde "Terör örgütlerine adalet değil, terör örgütlerine idam istiyoruz, Şehitler için, Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankartla Kent Meydanı'na gelen Adalet Karadayı isimli vatandaş, terör örgütü mensuplarına idam cezası gelmesi için ve Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşüne karşı günde 40 kilometre yürüyerek Ankara'ya gitmek istedi. Üzerine astığı Türk bayrağı ve elindeki pankartla yürüyüşünü başlatan Karadayı, teröre karşı tüm partilerin birlikte yürümesi gerektiğini belirterek, "Terör örgütlerine adalet istemiyorum ben. Ben şehitlere adalet istiyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde bir günde 244 tane şehit verdik. MİT tırlarını durduranlara karşı yürümek istiyorum. Ben Türk askeri katliamcı diyenlere destek verenlere karşı yürüyorum. Kaos çıkarmak isteyenlere karşı yürüyorum" dedi.
Yürüyüşünün Ankara'ya kadar olacağını ifade eden Karadayı, "Cumhurbaşkanımız idamı meclise getirin ben imzalayacağım diyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin idamı meclise getirmelerini istiyorum. Diğer partiler zaten buna destek vereceklerini söylediler. Şehitlere sahip çıkmak için yürüyorum. Bunlar benim evladım da olabilirdi. 22-23 yaşında dün yine şehitler verdik" şeklinde konuştu.

"ATATÜRK'ÜN KURDUĞU BİR PARTİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE ADALET İSTEYEMEZ"
Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne tepki olarak da yürüdüğünü söyleyen Adalet Karadayı şunları kaydetti:
"Çünkü Atatürk'ün kurduğu bir parti terör örgütlerine adalet isteyemez. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na bir cenazede söylemiştim. Akıllandığını zannediyordum. Ama yine, 'Genel başkanım şehitler için yürüyüş yapalım' demeyi düşünüyorum. Gaziler için yürüyüş yapalım demeyi düşünüyorum. Günde 40 kilometre yürüyerek 5. gün Cumhurbaşkanımızın yanına halkın mektubunu götüreceğim. Halk idam istiyor."
Karadayı yaptığı açıklamanın ardından Kent Meydanı'ndan İzzet Baysal Caddesi'ne girerek yürüyüşüne devam ettiği sırada İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, yürüyüş için gerekli izinlerin alınmadığı gerekçesiyle Adalet Karadayı'nın yürüyüşünü sonlandırmasını istedi. Polis ekiplerine zorluk çıkarmayan Karadayı, Kent Meydanı'nda başlattığı yürüyüşünü İzzet Baysal Caddesi'nde sonlandırdı.
(Faruk Çidem / İHA)

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