Kılıçdaroğlu'na 'rabia' cevabı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'nun 'Rabia işaretinden vazgeçin' söylemine tepki göstererek, 'Kılıçdaroğlu, kendi dilinle kendi gönlünle konuş. Başkasının diliyle, başkasının gönlüyle bu toprakların dışında bize bir şekilde dayatılmaya çalışanların diliyle konuşma' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'nun 'Rabia işaretinden vazgeçin' söylemine tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu, kendi dilinle kendi gönlünle konuş. Başkasının diliyle, başkasının gönlüyle bu toprakların dışında bize bir şekilde dayatılmaya çalışanların diliyle konuşma" dedi.

Muş'ta düzenlenen 'Yetim Gülerse Dünya Güler' iftar programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iftar programının ardından Teravih Namazını kılmak üzere Hasköy ilçesine geçti. Burada Teravih namazının ardından bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen bakan Soylu, kendisini karşılamaya gelen kalabalığı selamladı. Burada ilk önce bir konuşma yapan Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, son yıllarda vatandaşların kendi iradesiyle sandığa gittiğini ve Avrupalı emperyalist ve Siyonist güçlerin hep devreye girdiğini söyledi. 16 Nisan referandumunda da bu güçlerin devreye girdiğini ifade eden Özen, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kafasına bir resimde silah dayamayı göstermişlerdir. Ama onlar bunu bilsinler ki; nasıl ki bu milletin ecdadı 1071'de Sultan Alparslan'ın önünde diz çöktülerse bugün de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler" dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Hasköylülere selamı olduğunu ifade etti. Hasköylülere bir teşekkür etmek istediğini kaydeden Soylu, "Bu ülkenin ilerlemesini durdurmak isteyenlere, kardeşliğini bozmak isteyenlere, bu ülkenin büyümesini ve zenginleşmesini isteyenlere, bu ülkenin huzurunu ortadan kaldırmak isteyenlere hep demokrasiyle, reyle-oyla cevap verdiniz ve onların heveslerini kursaklarında koydunuz. Bu ülkeden türlü türlü oyunlara, türlü türlü hilelere ve desiselere medeniyetinizin gerektirdiği gibi cevap verdiniz, ananeleriniz gerektirdiği gibi cevap verdiniz" ifadelerini kullandı.



"O AMERİKA'DAKİ MELUN BİZİ AHMAKLIKLA SUÇLAMIŞ"

FETÖ'ye de tepki gösteren bakan Soylu, "O Amerika'da ki melun bizi ahmaklıkla suçlamış. Söylediğim söz şu; son 300 yılın en güçlü Türkiye'sindeyiz Allah'ıma hamdolsun. 11 bin dolar kişi başına gelir seviyemiz var. Türkiye'nin güçlü olmasını kabul edemeyenler, bu ülkenin ayakların üzerinde durmasını kabul edemeyenler, bir fiskeyle beraber Türkiye'yi düşürmek isteyenlere karşı Hasköy en güzel cevabı verdi" diye konuştu.



"KATO'DA 107. MAĞARAYI BULDUK"

Kato dağında devam eden operasyonlarla ilgili 107. Mağaranın askerler tarafından bulunduğunu kaydeden Soylu, "Teröristler oradan (Kato'dan) mühimmat taşıyorlardı, silah taşıyorlardı ve oradan ta Erzurum'a kadar, Kars'a kadar mühimmatı sevk ediyorlardı" dedi.



"KILIÇDAROĞLU, KENDİ DİLİNLE KENDİ GÖNLÜNLE KONUŞ"

Son olarak Kılıçdaroğlu'nun 'Rabia işaretinden vazgeçin' söylemine değinen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu, kendi dilinle kendi gönlünle konuş. Başkasının diliyle, başkasının gönlüyle bu toprakların dışında bize bir şekilde dayatılmaya çalışanların diliyle konuşma. Bu toprakların hamurunda var; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Biz buradayız Muş Ovasındayız, Malazgirt'teyiz, ecdadımızın bize bıraktığı birlik mührünün içerisindeyiz hamdolsun."

