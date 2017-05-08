Kılıçdaroğlu'na parti içi tartışmalar soruldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da partisinin belediye başkanlarıyla gerçekleştireceği toplantı öncesi, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"CHP'YE KURULTAY PARTİSİ DENMEYE BAŞLANDI"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Resmi rakamlara göre, biz en yüzde 49 olan bloğu nasıl dağıtırız; bunun arayışı içindeler. Bunun ana omurgasını kim oluşturuyor? CHP. 'O zaman gelin CHP'yi tartışalım'. Dikkat edin, CHP için yine birden bire 'kurultaylar partisi' denmeye başladı. Bu çerçevede planlanan bir oyuna hiç kimsenin düşmemesi lazım." dedi.

TARTIŞMALAR DÜNDE KALDI

Parlamenter sistemin bütün kurumlarıyla Türkiye'ye gelmesi için mücadele edeceklerini vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Elbette tartışmalar oldu; ama o tartışmaların tamamı dünde kaldı. Artık önümüzde yeni bir yol haritası var. Tekrar demokratik parlamenter sistemi Türkiye'ye bütün ağırlığıyla ve bütün kurumlarıyla getirmek gibi bir işlevimiz var. Bu işlevi yerine getirmek için her partinin çaba harcaması lazım.

"VATANDAŞLARIMIZA SÖZ VERİYORUM..."

Saadet Partisi'nden tutun Vatan Partisi'ne kadar 'Hayır' oyu kullanan her kuruluşun, AK Parti'ye oy verip demokrasiden yana 'hayır' oyu kullanan bütün vatandaşların bu birlikteliği korumaya özen göstermeleri gerekiyor. Ben bu konuda bütün vatandaşlarıma söz veriyorum. Demokratik parlamenter sistemin bütün kurumlarıyla Türkiye'ye gelmesi için mücadeleyi başlatacağız ve hiç kimse unutmasın mücadele asıl şimdi başlıyor"