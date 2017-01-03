Kılıçdaroğlu'na göre devlet çöktü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her şeyin bedelini halkın ödediğini söyleyerek, hükümetten bir tek sorumlunun bulunamadığını iddia etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, twitter'dan yaptığı açıklamada hükümeti eleştirdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları:

- Terör almış başını gidiyor, santraller elektrik üretemiyor, zam üstüne zam yapılıyor... AKP'nin halka asıl hizmeti çöken bir devlet oldu!

- Ölen halk, zamlarla beli bükülen halk, acı çeken halk... Her şeyin bedelini halk ödüyor ama hükümet edenlerden bir tek sorumlu çıkmıyor!

- Halk ölüm korkusu içindeyse yöneticilerden hesap sorar. Hükümet hesap soranlara terörist diyorsa terör konusunda hiçbir çözümü yok demektir!

- Hükümet halkımızın can güvenliğini sağlayamıyor. Bir daha saldırı olmayacağına inanan kimse yok. Bu, devletin teröre teslim olmasıdır!