Kılıçdaroğlu'na gönderdiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden haberinin olmadığının ortaya çıktığını belirten AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş ve beraberindeki üyeler, kendisine anayasa değişiklik metnini gönderdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden haberinin olmadığının ortaya çıktığını belirten AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş ve beraberindeki üyeler, kendisine anayasa değişiklik metnini gönderdi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş ve beraberindeki üyeler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir radyo programında, "Düşünün yeni modeli kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanını, başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka partinin genel başkanı, başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Asıl onu düşünmemiz lazım" şeklindeki gafına karşılık, Ulus PTT Merkezi önünde bir basın açıklaması yaparak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Anayasa değişiklik metni ve gençler içi hazırlanan ve içerisinde anayasa değişiklikliğine ilişkin ayrıntıların yer aldığı "Evet" gazetesini gönderdi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, burada yaptığı basın açıklamasında, kalıcı siyasi iktidar e daha güçlü bir Türkiye için 16 Nisan günü Türkiye'nin halk oylamasına gideceğini belirterek, "Bu millet Türkiye'nin geleceği için bir karar verecek. Evet ya da hayır diyecek. Bizler AK Parti ve AK Parti Gençlik Kolları olarak, bu sistemi en iyi şekilde anlatmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.



"BİZZAT OKUSUN GÖRSÜN"

"Sayın Kılıçdaroğlu'na Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki değişikliğin kanun teklifini postalayacağız. Bizzat okusun görsün"

Dün sabah bir radyo programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafına ilişkin konuşan Ecertaş, "Kılıçdaroğlu kelimesi kelimesine şunları söylüyor, 'Düşünün yeni modeli kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanını. Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka partinin partinin genel başkanı, başbakan da başka partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Siz o zaman görün' diyor. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon gencimiz var. Bunlardan 14 buçuk milyonu genç seçmen. Yani onların doğru bilgilendirilmesi adına bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki değişikliğin kanun teklifini, bu kanun teklifi Meclis'in internet sitesinde var, postalayacağız. Bizzat okusun görsün" açıklamasında bulundu.

Yeni sitem hakkında yapılan açıklamaları eleştiren Ecertaş, "Bu teklifi okursun hayır dersin ya da evet dersin. Ne diyeceksen, görüşün ne ise söylersin ama okumadan, sadece iktidar partisine muhalefet yapacağım diye ve maalesef bu felsefeyi Türkiye'ni her yerinde görüyoruz; 'Yeni sistemle dikdatörlük gelecek, yeni sistemle tek adamlık gelecek' maddelerle hiç alakası olmayan hamasi söylemlerle bugün maalesef muhalefet partisi ve yanında diğer; FETÖ'sü, PKK'sı, HDP'si hepsi bu noktada açıklamlar yapıyorlar. AK Parti'nin gençleri olarak Türkiye'nin tüm gençlerine, siyasi parti gözetmeksizin bir görevimiz bir sorumluluğumuz var. Bugün Kılıçdaroğlu'na bu teklifi postalıyoruz. Yanında bir şey daha postalıyoruz. Bir Evet gazetemiz var. Bu gazetede gençlerinde dilinden bütün anayasa değişikliğini anlatmaya çalıştık" değerlendirmelerinde bulundu.

Yapılan açıklamaların ardından Ecertaş, PTT içerisine girerek Anayasa değişiklik teklifinin metnini ve Evet gazetesini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na gönderdi.

