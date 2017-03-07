Kılıçdaroğlu'na 'Evet' gazetesi gönderdiler

AK Parti Tokat Gençlik Kolları, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na anayasa değişikliğinde yer alan 18 maddeyi okuması için 'evet' gazetesi gönderdi.

AK Parti Tokat Gençlik Kolları, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na anayasa değişikliğinde yer alan 18 maddeyi okuması için 'evet' gazetesi gönderdi.

Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katılanlar AK Parti Gençlik Kolları tarafından bastırılan 'evet' gazetesini okudu. Daha sonra basın açıklaması yapan AK Parti Tokat Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 'evet' gazetesinde yazan 18 maddeyi okumasını tavsiye etti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun bir radyo programında yaptığı gafın ardından 'evet' gazetesini göndermeye karar verdiklerini ifade eden Aktürk,"Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'lilere anayasa değişikliğinin temelde değiştirdiği konulardan bahsetmemiz elzem hale gelmiştir. CHP Genel Başkanının anlaması için tekrar söylemek gerekiyor ki gelecek yeni sistemde başbakanlık kalkacaktır. Gazeteyi okuyup bilgilenmesini ve içerisinde bulunan tüm maddeleri ayrı ayrı okumasını gençlik adına tavsiye ediyoruz" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından PTT'ye geçen AK Parti Tokat Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk, 'evet' gazetesini postaya vererek CHP genel merkezine gönderdi.

(Nurhan İçmez/İHA)