Kılıçdaroğlu'na 'çatı aday' soruldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlık seçimi için çatı aday belirleyip belirlemedikleri sorusuna, 'Bugünden kalkıp aday belirlemek gibi bir düşüncenin içinde olmadık' cevabını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlık seçimi için çatı aday belirleyip belirlemedikleri sorusuna, "Bugünden kalkıp aday belirlemek gibi bir düşüncenin içinde olmadık" cevabını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Gültekin Uysal'la görüştü. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç da hazır bulundu. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Uysal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"TEK ADAMA TESLİM EDİLEN BİR ÜLKENİN SONU FELAKET OLUR"

Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Referandum sürecinde verdikleri destek bizim için çok önemliydi. Demokrat Parti'nin bizim tarihimizde çok önemli bir yeri var. Önümüzdeki süreç içinde hep beraber demokrasiye sahip çıkmak, Cumhuriyete sahip çıkmak, demokratik parlamenter sisteme sahip çıkmak gibi bir görevimiz var. Bu görevi yerine getirmek zorundayız. Son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Referandumda hayır oyunu kullanan bütün vatandaşlarımızın süreci devam ettirme konusunda bizim kararlılığımızdan bilgileri olmalarını isterim" ifadelerini kullandı.



"BUGÜNDEN KALKIP ADAY BELİRLEMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCENİN İÇİNDE OLMADIK"

Saadet Partisi'nin ardından Demokrat Parti ile görüştüğü hatırlatılarak, "Bir çatı aday gündeme geldi mi?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Bu konular görüşülmedi. Daha erken böyle çatı adaydı, çok adaydı az adaydı diye bir görüşmeyi bu aşamada yapmayı doğru bulmuyoruz zaten. Önce referandum sürecinde yaptığımız çalışmaları, katkıları, karşılaştığımız sorunları, bundan sonra neler yapılabilir, partilerimiz açısından birbirimize görüşlerimizi aktardık. Dolayısıyla bugünden kalkıp aday belirlemek gibi bir düşüncenin içinde olmadık. Biz, geleceğe bakıyoruz, gelecekle ilgili geniş kitleleri kucaklamak ve o geniş kitlelere düşüncelerimizi aktarmak istiyoruz, demokratik parlamenter sistemin güçlenmesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kişiye teslim edilecek bir devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokratik parlamenter sistem içinde kurulmuştur ve yoluna böyle devam etmek zorundadır. Tek adama teslim edilen bir ülkenin sonu felaket olur, dünya örnekleri var önümüzde. Günümüzde de örnekleri var, tarihte de örnekleri var, dolayısıyla Demokrat Parti'nin köklerine baktığınız zaman, Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklerine baktığınız zaman aynı gövdenin farklı dallarıdır. Demokratik bir parlamenter sistem içinde cumhuriyet kurulmuştur, cumhuriyet böyle gelişmiştir. Bu çerçevede biz yolumuza devam etme kararındayız. Dolayısıyla bizim savunduğumuz demokrasi" şeklinde konuştu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı, Amerika ziyaretinde 'PYD'den bir saldırı olursa angajman kurallarını uygularız' dedi. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bir geri adım mı?" sorusu üzerine "Şu aşamada o konulara ben girmek istemiyorum. Dış politikadan sorumlu bir arkadaşımız bugün bir basın toplantısı yaptı orada bütün ayrıntılar var" cevabını verdi.



"SİYASİ PARTİLER YARIN SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ HAZIR OLMALI"

DP Genel Başkanı Uysal ise görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"17 Nisan'dan itibaren insanlarımızın, geniş kitlelerin siyasetten beklentilerine karşılık gelecek insanımızın önüne uygulanabilir belirli bir perspektifi hep beraber koyma mecburiyetimizin olduğunu da bu vesileyle görüşmemiz esnasında karşılıklı olarak teati yapmak imkanı bulduk. 2019 adı konulmuş ama ben Türkiye'nin önüne çok kısa vadede erken genel seçimin gelebileceği kanaati içerisindeyim. Siyasi partiler yarın seçim olacakmış gibi hazır olmalı. Bu manada Türkiye'yi bir bloklaşmaktan daha ziyade ortak değerler etrafında birleşebilen siyasi örgütlenmelerin, sadece siyasi partiler değil, sivil unsurlarıyla beraberde önümüzdeki süreçte anayasa temelinde temel fikirlerimizi ortaya koyacağımız beyannamelerle beraber geniş kitlelere daha fazlasıyla aksettirme imkanlarını arama mecburiyetindeyiz."

(Pelin Üzek - Burak Altun / İHA)