Kılıçdaroğlu'na 'Bayrak' tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Midyat'ta düzenlenen mitingde CHP'nin referandum sürecindeki tavrını eleştirerek, 'Kılıçdaroğlu güya 'Güneydoğu Anadolu'ya geliyorum' dedi. Konuştuğu meydanda bir tek Türk bayrağı yoktu' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Midyat'ta düzenlenen mitingde CHP'nin referandum sürecindeki tavrını eleştirerek, "Kılıçdaroğlu güya 'Güneydoğu Anadolu'ya geliyorum' dedi. Konuştuğu meydanda bir tek Türk bayrağı yoktu" dedi.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere eşi Hamdiye Soylu ile Mardin'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nusaybin ziyaretlerinin ardından Midyat ilçesinde miting düzenledi. Tek vatan tek millet vurgusu yapan Bakan Soylu, "1980 darbesinde yani ondan sonra şunu söylediler, 'Bu darbe olgunlaşsın diye bekledik' Ne demek bu? bir annenin iki oğlu birbirine girsin, sağcı ve solcu birbirine pusu kursun ve birbirlerini katletsinler. Bu ülke karışsın, anarşi olsun diye beklediler ama hep arkamıza dönmek zorunda kaldık. Yetmedi 28 Şubat günü aynı anlayışla karşı karşıya kaldık. Yine arkamızdan bir hançer yedik, yetmedi bu ülke Cumhurbaşkanı seçecekti, ne zaman 27 Nisan hemen sonrasında. 27 Nisan günü geldiler bir bildiri koydular ve dediler ki, biz sizin istediğiniz Cumhurbaşkanını seçmeyiz. Biz bu ülkenin sahibiyiz, biz seçtireceğiz dediler. Millet ayağa katlı, herkes ayağa kalktı Cumhurbaşkanını millet seçecek" dedi.

Bakan Soylu, "17 - 25 Aralık darbesinde aynı şekilde arkamızdan, yetmedi 6 - 7 Ekim olaylarında kardeşi, kardeşe düşürmek için birileri hain bir plan ortaya koyup sokağa çıkın, yakın, yıkın dedi. Yine yetmedi ifade etmek istiyorum, 15 Temmuz'da nasıl bu milletin sevgilisi Adnan Menderes'e o hain iftiraları atmışlarsa ona o darbeyi yapmışlarsa milletin sevgilisi Recep Tayyip Erdoğan'a da 15 Temmuz'da o Amerika'da bulunan metzup, o Amerika'da bulunan hain, o Amerika'da bulunan bu milletin düşmanı talimat verdi. Dedi ki, bu milletin sevgilisini infaz edin ama bu milletin sevgilisi korkmadı ne olursa olsun dedi ben milletimle beraber olacağım" dedi.

Vatandaşların idam çağrısına cevap veren Bakan Süleyman Soylu, "Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız, parlamento benim önüme getirsin onaylar geçerim. Muş Varto'da, Cizre'de, Nusaybin'de neredeyse her noktada biz özerklik ilan edeceğiz. Oy aldılar ya şımarınca ve ülkede tek başına iktidar gidince istediklerini yapacaklarını zannettiler, istediğimizi alırız diye zannettiler. Evet, Midyat meydanından söylüyoruz, hadi bugün özerklik ilan et de görelim boyunu görelim" dedi.

Miting alanında Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Burada ne bayrakları var şimdi, Türk bayrakları var. Kılıçdaroğlu güya Güneydoğu Anadolu'ya geliyorum dedi. Bir zilletle beraber Cumhuriyet Halk Partisi o gün onun işine son vermesi gerekirdi. Konuştuğu meydanda bir tek Türk bayrağı yoktu. Anlaşmış terör örgütüyle ve ben oraya geleceğim ve konuşacağım diye. Bugün ahkam kesiyor, kişi sevdiğiyle beraberdir sevdiğiyle bu bizim inancımızdır. Bugün kimlerle beraber, FETÖ ile beraber, PKK'yla beraber, Türkiye'ye dünyada tahammül edemeyen o uluslararası şebekelerle beraber" dedi.

"Hükümet kararlı talimatı var, Başbakanımız kararlı talimatı var bilmenizi istiyorum, terörün de PKK'nın da adını bu coğrafyadan sileceğiz" diyen Bakan Soylu, "Tunceli'deydim 170 milyonluk yatırım geldi, Mardin'e 1.5 milyarlık yatırım geldi, Elazığ'a 3 milyarlık yatırım geldi. Terör gidiyor huzur geliyor, huzur geliyor" dedi.

(Neriman Çelebi / İHA)