'Kılıçdaroğlu'na 5 keçi verin kaybeder gelir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun gafını değerlendirerek, 'Burada artık başbakan olmayacak ki sadece cumhurbaşkanı olacak, bunu dahi öğrenememiş. Bu zata beş tane koyun, beş tane keçi verin kaybeder gelir' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun gafını değerlendirerek, "Burada artık başbakan olmayacak ki sadece cumhurbaşkanı olacak, bunu dahi öğrenememiş. Bu zata beş tane koyun, beş tane keçi verin kaybeder gelir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu tarafından düzenlenen "Gelecek için Evet" programına katıldı. Türkiye'nin geçmişte yaşadığı acıların tekrarlanmaması için sistem değişikliğine gittiklerini kaydeden Erdoğan, "Hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik, sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Birileri diyor ki; 'Türkiye son 14 yılda milletimizin AK Parti'ye ve şahsıma verdiği destekle pek çok sorunun üstesinden gelmiştir.' Eyvallah, fakat bu büyük desteğe rağmen, önümüze çıkan engelleri de unutmadık. 2007 yılında bize cumhurbaşkanı seçtirmemek için cumhurbaşkanının yargısının, medyasının, 27 Nisan bildirisinde olduğu gibi askerinin ne tezgahlar çevirdiğini unutmadık. Bu oyunlar başarılı olamayınca bu defa partimizi kapatma davasıyla nasıl üzerimize geldiklerini unutmadık. O da olmayınca Gezi olaylarında, 17-25 Aralık darbe girişimlerinden, 15 Temmuz'a kadar başvurmadık rezillik bırakmadıklarını unutmadık. 7 Haziran seçimlerinde hiçbir parti tek başına iktidar olacak çoğunluğu sağlayamayınca tıpkı 1970'lerde, tıpkı 1990'larda olduğu gibi boylarına bakmadan ülkeyi ve siyaseti dizayn etmeye kalkanları unutmadık. Türkiye bir daha böyle acıları yaşamasın diye yönetim sistemini değiştiriyoruz" şeklinde konuştu.



"MECLİSİ İCRAATLARI TIKAMA VASITASI OLARAK GÖRENLERE MEYDANI BIRAKMAMAK İÇİN YÖNETİM SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ"

Bugüne kadar yapamadıkları için değil, yaptırılmayanlar için yönetim sisteminde değişiklik yapılmak istendiğini ifade eden Erdoğan, "Siyaseti milletin taleplerinin karşılandığı bir mecra olmaktan çıkartanların önünü kesmek için yönetim sistemini değiştiriyoruz. Meclisi hükümet icraatlarını tıkama vasıtası olarak görenlere meydanı bırakmamak için yönetim sistemini değiştiriyoruz. Ana muhalefetin başındaki zat 'Hayır oyunun hiçbir vebali yok' diyor. Bunlar hayatları boyunca hiçbir konuda sorumluluk almadılar ki anayasa değişikliği için alsınlar" açıklamalarında bulundu.



"KILIÇDAROĞLU'NA BEŞ TANE KOYUN, BEŞ TANE KEÇİ VERİN KAYBEDER GELİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda söylediği 'Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl sıkıntı ondan sonra başlayacak' sözlerine eleştiride bulunarak, "Ana muhalefet partisinin genel başkanı dersine hiç çalışmamış. Hayatı hep böyle geçmiş. Burada artık başbakan olmayacak ki sadece cumhurbaşkanı olacak. Bunu dahi öğrenememiş. Bu zata beş tane koyun, beş tane keçi verin kaybeder gelir. İnsan 18 maddeyi okumaz mı?" dedi.



"MECLİSİ ÇALIŞTIRMAMAYI, İŞ YAPMAK OLARAK GÖREN ZİHNİYETE CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ ANLATMAK ÇOK ZOR"

Cumhurbaşkanı ile başbakan arasındaki çatışmaların önüne geçileceğini söyleyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı partili olmasa da başka bir zihniyetten başbakan olduğunda kıyamet kopuyordu. Biz böyle bir sorun olmasın diye, Cumhurbaşkanı ile başbakanı birleştiriyoruz Anladın mı Sayın Kılıçdaroğlu? Cumhurbaşkanı ile Meclis arasında bir sorun çıkarsa, memleketin önü tıkanmasın diye her iki seçimi birlikte ve 5 yılda bir yapıyoruz. 'Cumhurbaşkanı seçim kararı alırsa ne olacak' diyor. Parlamentoyla beraber aynı gün seçime gidecek. Parlamento alırsa, hem parlamento seçimi hem cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Halka da yetki veriyoruz. 100 bin imza toplanırsa Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimi yenileniyor. Yeni sistemde, Meclisin eskiden yapmadığı halde bundan sonra yapacağı pek çok denetim görevi mevcut. Eskiden yapıp da şimdi yapmadığı sadece güvenoyu, sadece gensoru. Gensorudan netice alamayacaklarını bildikleri halde bunu yapıyorlar, parlamentoyu çalıştırmamak için. Bunun yerine milletvekillerinin asıl müvekkilleri millet yapacak bunu. Güvenoyunu da gensoruyu da 5 yılda bir millet yapacak. Meclisin anayasa değişiklikleri, kanunlar, uluslararası anlaşmaları onaylaması, soru önergeleri, soruşturma, araştırma komisyonları ve diğer tüm görevleri devam ediyor. Bunun söylediklerinin tamamı yalan. Meclisi çalıştırmamayı, iş yapmak olarak gören zihniyete bunu anlatmak çok zor."



"BUNLAR CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEN DEĞİL, MİLLETTEN KORKTU"

Yeni sistemin istikrarı temin edeceğini ifade eden Erdoğan, "Bu sistemde Cumhurbaşkanı olacak kişi milletin yarısından bir fazlasının desteğini almak zorundadır. Milletimizin güvenliği tesis edilince ekonomiyi düzelteceğini de yatırımları arttıracağını da istikrarı temin edeceğine de inanıyoruz. Milletimiz bunlara bu ülkeyi testlim etmeyi bırakın, 16 Nisan'da yeni bir sistemin kurulmasına hazır mısınız? Bunlar cumhurbaşkanlığı sisteminden değil milletten korktu" ifadelerini kaydetti.

Erdoğan, seçime kadar kalan süre boyunca kapı kapı gezip 'Evet' kampanyası yapacaklarını belirttiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletimiz kendisi, çocukları, güvenliği ve refahı için neyin doğru olacağını biliyor. 16 Nisan'da söz de karar da mühür de milletindir. İnanıyorum ki; milletimiz tarihi bir oranla 'Evet' diyerek ülkemizi geleceğe taşıyacak Cumhurbaşkanlığı sistemini benimseyecektir. 39 günde kapı kapı olaşmaya var mıyız? Durmak yok yola devam. Sadece Ankara değil, bütün Türkiye'yi. Varsın 'Hayır'ı savunanlar saçmalasın biz kafalardaki sorulara berrak cevaplar verip 'Evet'imizi savunacağız. 'Yeni sistem terör örgütlerinin kabusu olacaktır' diyeceğiz. 'Yeni sistem sağlayacağı istikrarla ekonominin güçlenmesini sağlayacak adımların atılmasını kolaylaştıracaktır' diyeceğiz. 'Yeni sistem eğitimde sağlıkta kalitenin artmasını sağlayacak adımların atılmasını hızlandıracaktır' diyeceğiz. 'Yeni sistem doğrudan milletin iktidarını temin ederek demokrasiyi güçlendirecektir' diyeceğiz. Gür bir seda ile şunu söyleyeceğiz, 'Tek millet için, tak bayrak için, tak vatan için, tek devlet için evet' bu milleti bölemeyecekler. Türkü, Kürdü, Romanı, Abazasıyla tek millet. Bu topraklar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nden başka ülke olabilir mi dar ederiz dar. Tendürek'te yakalar vururuz, Cudi'de yakalar vururuz, Kandil'de yakalar vururuz. Sabır sabır sabrettik, Gaziantep'te 56 kardeşimizi katlettiler girdik mi, Cerablustan, Rai'den girdik, Dabık'tan girdik, El Bab tamam. Şimdi de konuşuyoruz. Eğer bu terör örgütlerini kenara koyarsanız genlin Münbiç'i, Rakka'yı beraber temizleyelim."



"PARLAMENTO ÇALIŞMALARINDA GEREK BİNALİ YIDIRIM'A, GEREK MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Anayasa değişiklik teklifine TBMM'de gösterdiği destekten dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini sunan Erdoğan, "Bu süreçte özellikle parlamento çalışmalarında gerek Binali Yıdırım'a, gerek MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Bu dayanışma milli ve yerlidir. Ben istiyorum ki; AK Parti ve MHP'ye gönül veren kardeşlerim el ele vererek seçim boyu bir dayanışma göstererek oyunlara gelmeden 16 Nisan'da zafere hep beraber yürüyelim. CHP'ye, HDP'ye, Saadet Partisi'ne gönül veren kardeşlerime, 'Gelin bir olalım, beraber olalım, iri olalım, kardeş olalım hep birlikte Türkiye olalım' diyorum. Türkiye'yi Suriye'de, Irak'ta istemeyenlere inat oradaki kardeşlerimizle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Bu toplantı oradan izleniyor. Oradaki kardeşlerimizle gönül diliyle konuşuyoruz zaten. Gelecek için Evet mi, 16 Nisanda bir kez daha tarih yazıyor muyuz?" diye konuştu.

(Caner Ünver / İHA)