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Kılıçdaroğlu, Mısır'daki idamlarla ilgili konuştu
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Kılıçdaroğlu, Mısır'daki idamlarla ilgili konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan başlattığı adalet yürüyüşünün 10. gününde Mısır'daki idamlara değindi. Kılıçdaroğlu, 'Mısır'daki idamlar, siyasi idamların hiçbir topluma hiçbir yarar getirmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Özellikle Türkiye bunu yaşadı. Türkiye bu bakımdan büyük acılar çekti' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan başlattığı adalet yürüyüşünün 10. gününde Mısır'daki idamlara değindi. Kılıçdaroğlu, "Mısır'daki idamlar, siyasi idamların hiçbir topluma hiçbir yarar getirmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Özellikle Türkiye bunu yaşadı. Türkiye bu bakımdan büyük acılar çekti" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 gün önce Ankara'dan İstanbul'a başlattığı adalet yürüyüşüne bugün Bolu Köroğlu tesislerinden devam etti. Bir çok vatandaşın destek verdiği yürüyüşe İstanbul Barosu avukatları da eşlik etti.
Yürüyüş öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mısır yönetimine çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bu bayram ve Ramazan süresince beni derinden üzen bir başka olay daha var. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Mısır'daki idamlar, siyasi idamların hiçbir topluma hiçbir yarar getirmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Özellikle Türkiye bunu yaşadı. Türkiye bu bakımdan büyük acılar çekti. Bir dönem idam ettiğimiz siyasileri, sonra andık, sonra kucakladık. Hava meydanlarına barajlara, yollara, okullara isimlerini verdik. Bir anlamda yaptığımız haksızlığı gidermek için. Ama ölen geriye dönmüyor. Bu nedenle Mısır'daki yöneticilere ve kardeş Mısır halkına açıkça seslenmek isterim. Yarın bayram, dolayısıyla idamların topluma bir yarar getirmeyeceğini eğer görmek istiyorsanız, dönüp Türkiye'nin tarihine bakın. Bütün İslam dünyasında gözyaşı var. Ramazandan sonra bayramı kutlayacağız. Ve bu olaylar devam ediyor. Bu sağduyu çağrısı" dedi.

"TÜRKİYE GERGİNLİKLERDEN ÇOK ÇEKTİ"
Ramazan Bayramı'nı kutlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bugün 10. gündeyiz. Biraz sonra yürüyüşümüze başlayacağız. Katılan arkadaşlar, sanatçılar, sporcular, sade vatandaşlar hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bugün mübarek Ramazan ayının son günü Dolayısıyla yarın bayram olacak. Bütün yurttaşlarımın bayramlarını kutluyorum. Bayramların bizim için şöyle bir özelliği var. Özellikle dini bayramların, dini bayramlarda hep bir araya geliriz. Küskünlükleri sona erdiririz. Kardeşçe bir araya geliriz. Kardeşçe kucaklaşırız. Dolayısıyla bayramın memlekete huzur getirmesini istiyorum. Barış getirmesini istiyorum. Esenlik getirmesini istiyorum. Türkiye gerginliklerden çok çekti. Çok acılar çektik. Gerginliklerden de kurtulabileceğimiz bir Türkiye umut ediyorum. Bu yürüyüşün adalet yürüyüşü olması bu açıdan da çok önemli. Bayrama ayrı bir anlam katacaktır. Özellikle buna önem verdiğimi ifade etmek isterim. Gerçekten de gerilen, kutuplaşan, söylemlerle adeta yeni düşmanlar oluşturan Türkiye'den söz etmek hoşuma gitmiyor. Birlikte yaşayan, bir araya gelebilen bir Türkiye hepimizin ortak özlemi. Bu yürüyüşün temel amacı da o" dedi.
Kılıçdaroğlu, basın açıklamasının ardından beraberindekiler ile birlikte yürüyüşe başladı. Yürüyüşte davul ve zurnalar eşliğinde karşılanan heyete, yol güzergahını kullanan yolcular da alkış tutarak destek verdi. Yöresel kıyafet giyen bazı yöre halkı da Kılıçdaroğlu'nu karşılayarak bir süre birlikte yürüdü.
Kılıçdaroğlu, 10. günün ilk etabında 8 kilometre yol yürüyecek.
(Onur Altındağ - Ahmet Hamzaçebi/İHA)

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