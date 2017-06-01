Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'le bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, referandum sonrası 'hayır' bloku bileşenlerine yaptığı ziyaretler kapsamında, bir otelde Meral Akşener ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Lale Karabıyık da hazır bulundu. Akşener'e ise MHP'den ihraç edilen bağımsız milletvekilleri Nuri Okutan ile İsmail Ok eşlik etti. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güzel bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Şehitlerimiz var. Türkiye kan ağlıyor. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi ilettik. Teröre karşı bütün siyasal partilerin açık ve net tavır alması gerektiğini defalarca ifade ettim. Terörden çok çektik. Çok canlar yandı. Gazilerimiz, şehitlerimiz var. İnşallah bu terör biter. Dolayısıyla Türkiye huzura kavuşmuş olur" ifadelerini kullandı.



"DEMOKRASİ KONUSUNDA HANGİ ADIMLARI ATABİLİRİZ DİYE BİR DÜŞÜNCE JİMNASTİĞİ DE YAPTIK"

Bir referandum sürecinin yaşandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu sürecin sonunda 'hayır'ın kazandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Demokrasiye olan ihtiyacımızı hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Düşünce özgürlüğü düşüncelerimizi açıkça ifade etmek, gazetecilerin hapiste olduğu bir Türkiye'yi kabul etmemek gibi bir düşüncemiz var. Bunu hemen hemen her ortamda ifade ettik. Dolayısıyla Sayın Bakan ve arkadaşlarıyla demokrasiyi nasıl güçlendirebiliriz, demokrasi konusunda hangi adımları atabiliriz diye bir düşünce jimnastiği de yaptık."

Kılıçdaroğlu'na daveti sebebiyle teşekkür eden Akşener ise, "Dün helikopterimiz düştü. 13 şehidimiz var. Aynı zamanda 3 şehidimizde ayrıca vardı. 16 şehidimiz vardı. Hepsine cenabı haktan rahmet diliyorum. Milletimize ve kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum. Yarın bir şehidimiz Çatalca'da toprağa verilecek. Oraya katılmak için buradan İstanbul'a döneceğim" şeklinde konuştu.

(Pelin Üzek - Fatih Erdoğan/İHA)