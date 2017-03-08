İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kılıçdaroğlu, Karayılan ne diyorsa aynısını söylüyor, FETÖ ne diyorsa aynısını söylüyor. PKK ve FETÖ'yü kendine koltuk değneği yapmış, onlara yaslanmış. Onun derdi millet değil tamamen koltuk. Bu tarihi bir zillettir' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu, Karayılan ne diyorsa aynısını söylüyor, FETÖ ne diyorsa aynısını söylüyor. PKK ve FETÖ'yü kendine koltuk değneği yapmış, onlara yaslanmış. Onun derdi millet değil tamamen koltuk. Bu tarihi bir zillettir" dedi.

Referandum gezileri kapsamında bugün Beşikdüzü ilçe merkezindeki Çakmak Camisi önünde otobüs üzerinden vatandaşlara hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasına tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı. Soylu, "Ailenin temel direği kadındır. Kadınlar olmazsa dünyanın direği yıkılır" diyerek kadınların insan yaşamındaki önemine vurgu yaptı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan sel afetinde büyük zarar gören ilçeye ilk olarak 9 Milyon TL'lik yardım gönderdiklerini belirten Soylu, daha sonra tekrardan Kaymakamlığa 2 Milyon TL daha yardım gönderildiğini hatırlattı. Soylu "Bize ne söylenmişse yerine getirmeye çalışıyoruz. Yine eksik varsa, esnafımızda bilsin çiftçimizin varsa allem eder kallem eder yerine getiririz. Esnafla ilgili krediyle ilgili konuşacağım. Bu konuda emin olun ki referandum bir başka bir şeydir. Bu insanlık işidir, hak işidir. Zor zamanda sıkıntılı dönemde bir birine destek olma yardımlaşma işidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının büyük bölümünde Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan askeri darbelere göndermelerde bulunan Soylu, her darbede izlenen siyasetin benzerlikler gösterdiğini ve Türkiye'de yıllardan beri anaforlarla iktidarların değiştirilmeye çalışıldığını hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yönelik eleştirilerini sürdüren Soylu "Kılıçdaroğlu, Karayılan ne diyorsa aynısını söylüyor, FETÖ ne diyorsa aynısını söylüyor. PKK ve FETÖ'yü kendine koltuk değneği yapmış, onlara yaslanmış. Onun derdi millet değil tamamen koltuk. Bu tarihi bir zillettir" ifadelerini kullandı.

Soylu, konuşmasının ardından daha sonra Vakfıkebir ilçesine hareket etti.

(Bekir Koca - Ersen Küçük / İHA)