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Kılıçdaroğlu kadınlarla buluştu
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Kılıçdaroğlu kadınlarla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Sakarya'da kadınlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, 'Nasıl olur da Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen yetkiler şimdi bir kişiye verilmeye çalışılır' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Sakarya'da kadınlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "Nasıl olur da Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen yetkiler şimdi bir kişiye verilmeye çalışılır" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda kadınlarla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Konuşma hayatımda gördüğüm en güzel tablolardan birisi Sakarya'da gerçekleşiyor. İl Başkanımızın da kadın olduğu bir Sakarya'dayız" dedi.

"ANNELERİMİZ BİZE YANLIŞ YAPTIĞIMIZDA HAYIR DEMEYİ ÖĞRETTİLER"
Kılıçdaroğlu, "Annelerimiz bize yanlış bir şey yaptığımızda hayır demeyi öğrettiler. Elimizi sobaya götürdüğümüzde elimize hafif bir şekilde vurarak hayır bir daha yapma diye. Yanlış bir şey yaptığımızda yine hayır demeyi öğrettiler, bizim geleceğimiz için, bizi tehlikelerden korumak için. Annelerimiz değerlidir, yeri geldi çalıştılar. Saçını süpürge etme deyimi annelerimizin deyimidir. Eğer anneler siyasete daha fazla ilgi gösterirlerse o zaman Türkiye daha başarılı bir Türkiye olacak. Çünkü kadının sezgisi ve gücü, erkekte yok. Kadın riski ve tehlikeyi daha önceden görebiliyor, hissedebiliyor. Ama erkek bunu yapamıyor. O nedenle bir ülkenin geleceğini belirleyen temel aktör kadınlardır. Bu kadar değerlidir kadınlarımız" şeklinde konuştu.

"BİR KİŞİ HATA YAPARSA FATURAYI HEP BERABER BİZ ÖDEYECEĞİZ"
Kılıçdaroğlu, "Bir kişiye yetkiyi vereceğiz o kişi her şeyi en iyi bilen kişi olacak diyorlar. Ya hata yaparsa, faturayı hep beraber biz ödeyeceğiz. O nedenle sevgili anneler söylüyorum sandığa giderken, oyunuzu kullanırken düşünün. Elinizi vicdanınıza koyun, kendinizi düşünün, çocuklarınızı, ailelerinizi, bayrağınızı, vatanınızı düşünün bu Cumhuriyet sıradan bir Cumhuriyet değil. Biz Cumhuriyetimizi acıyla, kanla, gözyaşıyla kurduk. Nasıl olurda Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen yetkiler şimdi bir kişiye verilmeye çalışılır" ifadelerini kullandı.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE NEREYE GİDECEĞİMİZ BELLİ DEĞİL"
Yapılan anayasa değişikliğini freni olmayan bir otobüse benzeten Kılıçdaroğlu, "Nereye gideceğini bilmediğiniz bir arabaya çocuklarınızı bindirir misiniz? Anayasa değişikliği ile de nereye gideceğimiz belli değil. Freni olmayan bir otobüse biner misiniz? Bu yapılan değişikliğinde freni yok. Çünkü bir kişi her şeye yetkili. Bir kişi, her şeye yetkiliyse Türkiye bir felakete doğru yelken açmış durumdadır. Emin olun evet diyenlerin çoğu sandığa gidip hayır oyunu kullanacaktır ben bunu da gayet iyi biliyorum. Hayırımız, hayırlı olsun. Evetin vebali çok ağırdır, Türkiye'yi çocuklarımızı sonu belirsiz bir alana itmiş olacağız" diye konuştu.
(Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek /İHA)

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