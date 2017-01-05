05.01.2017 19:31 Kılıçdaroğlu, İzmir Valisi Ayyıldız ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de gerçekleşen terör saldırısı dolayısıyla İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı telefonla aradı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de gerçekleşen terör saldırısı dolayısıyla İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı telefonla aradı.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de gerçekleşen terör saldırısı dolayısıyla İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı telefonla aradı. İzmir Valisi Ayyıldız'dan terör saldırısına ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini iletti" denildi.

(Caner Ünver /İHA)

