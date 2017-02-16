Kılıçdaroğlu, İsrail Büyükelçisi Naeh ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh ile görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh ile görüştü. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Naeh ile CHP Genel Merkezi'nde biraraya geldi. Görüşmede Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu. (Pelin Üzek / İHA)
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