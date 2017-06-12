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Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ iftarda bir araya geldi
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Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ iftarda bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ile iftarda bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ile iftarda bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, referandum sonrası 'hayır' bloku bileşenlerine yaptığı ziyaretler kapsamında bir otelde Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl ve Haluk Koç ile Kayseri Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da hazır bulundu. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Özdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Görüşmede tarihten de, geçmişten de söz ettiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Tarihin derinliklerine hocalar sayesinde değindik. Demokrasiye olan ihtiyacı birlikte vurguladık. Görüşlerimiz farklı olabilir ama sonuçta hepimiz bu ülkede huzur içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Demokrasisi gelişmiş bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Umarım bundan sonra da görüşmelerimiz devam eder" ifadelerini kullandı.
Özdağ ise, "Referandum sürecini ve referandumdan sonra gerçekleşen gelişmeleri değerlendirdik. Kapsamlı bir değerlendirme oldu" diye konuştu.
(Pelin Üzek - Fatih Erdoğan / İHA)

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