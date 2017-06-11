Kılıçdaroğlu Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hüsamettin Cindoruk'a nezaket ziyaretinde bulundu. Cindoruk'u İstanbul'daki evinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü eşlik etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Sayın Cindoruk siyaset dünyamızın deneyimli ve birikimli bir insanı. Bazı konularda düşüncelerini aldım. Hem Türkiye'nin sorunlarını hem dış politikayı konuştuk. Sayın Cindoruk bir ufuk çizgisi çizdi. Birikiminden yaralanıyoruz zaten, dolayısıyla lütfedip bizi kabul ettiği için kendisine yürekten teşekkür ederim. Türkiye sorunları çok olan bir ülke. Sorunların azalması yerine üzülerek ifade ederim her geçen gün sorunları artan bir ülke. Dolayısıyla ciddi bir kaygı var toplumda, bu sorunların çözülmesi lazım. Türkiye, kendi sorunlarını çözebilecek birikime ve kapasiteye sahiptir. Asla umutsuz değiliz ama bunu için oturmamız düşünmemiz ve ortak aklı egemen kılmamız lazım. Bu vesileyle Sayın Cindoruk'un görüşlerini almak için rahatsız ettim" şeklinde konuştu.

(Ufuk Kıvık / İHA)