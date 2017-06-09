Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Genel Merkezini ziyaret ederek Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Genel Merkezini ziyaret ederek Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, referandumda 'hayır' bloğunda yer alan siyasi partilerle yaptığı görüşmeler çerçevesinde HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ile görüştü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Haluk Koç'un yanı sıra Başdanışman Cemil Erhan da hazır bulundu. HDP'den ise Eş Genel Başkan Yardımcısı Fatma Kurtulan ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder görüşmede yer aldı. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Kemalbay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir referandum süreci yaşadık. Bu süreçte demokrasiyi savunan kim varsa siyasal partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, bugün de yine aynı şekilde demokrasiyi savunmalıyız. Birlikte yaşama iradesini en güçlü şekilde ortaya konacağı rejim demokrasidir. Demokrasilerde birlikte yaşayacaksa, birbirimizin düşüncelerine tahammül etmek zorundayız. Herkes düşüncelerini özgürce ifade edebilmeli. Kimse düşüncelerinden ötürü hapse atılmamalı" diye konuştu.



"DEMOKRASİDEN VAZGEÇEMEYİZ"

"Eğer biz demokrasiyi geliştirmezsek 21. yüzyılın uygar dünyasından da kopmuş oluruz" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"O nedenle siyasal görüşlerimiz farklı olabilir, farklı partilerde olabiliriz, farklı sivil toplumlarda, mezheplerde olabiliriz, farklı meslek kuruluşlarında olabiliriz ama bir demokrasi ortak paydasında buluşmak zorundayız. Türkiye'yi uygar dünyaya taşıyacak olan ana omurga budur. Demokrasiden vazgeçemeyiz. Eğer bugün Türkiye bir yarı açık cezaevine dönüşmüşse ve eğer bugün Türkiye OHAL kararnameleriyle yürütülüyorsa Türkiye'de demokrasiden söz edilemez. Biz demokrasiyi, birlikte yaşamayı savunuyoruz. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde bir arada birlikte yaşama iradesini ortaya koyarak demokrasiyi güçlendirmek istiyoruz. Hiçbir ayrım yapmıyoruz. Kişiler demokrasiden yana tavır koyuyorlarsa başımızın üstünde yeri var. Demokrasi kadar güzel bir şey yok. Şimdi demokrasinin askıya alındığı bir süreci yaşıyoruz. Tabi demokrasinin olduğu yerde terör de olmaz. Terörün olduğu yerde demokrasi de olmaz. Biz terörsüz, düşünce özgürlüğüne kapı aralayan, önüne hiçbir sınır getirmeyen, biz düşüncelerini açıkladı diye hapishanelerinde milletvekillerinin, gazetecilerin, aydınların olduğu bir Türkiye de istemiyoruz. Biz işini geri istedi diye açlık grevi yapan ve hapishaneye konan hocaların, öğretim üyelerinin de olmasını istemiyoruz. Böyle bir Türkiye'yi biz hak etmiyoruz. Yıllar yılı demokrasi mücadelesi verdik. Demokrasi mücadelesi verirken çok sayıda insan hayatını kaybetti. Döndük dolaştık aynı yere geldik. Demokrasi paydasında hepimiz birlikte yaşama, özgürce yaşama irademizi ortaya koyarak bir araya geldiğimiz ve bir arada hep birlikte inşallah gelecekte demokrasi türküleri söyleyerek ülkemizi yüceltiriz ve büyütürüz."



"PARTİLERİN DİYALOG İÇİNDE OLMASININ ÇOK BÜYÜK BİR ÖNEMİ VE ANLAMI VAR"

HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay ise, "Böylesine zorlu bir dönemde dünyada, bölgede ve Türkiye'de oldukça büyük kırılma anlarının yaşandığı bir dönemde partimizi ziyaret ettiler. Türkiye'nin özellikle 16 Nisan meşru olmayan anayasa referandumundan sonra demokrasi güçleri açısından muhakkak yan yana gelişi, birlikte ortak bir mücadele anlayışıyla yan yana gelişi, partilerin diyalog içinde olmasının çok büyük bir önemi ve anlamı var" açıklamasında bulundu.

(Pelin Üzek - Yağmur Yıldız - Emre Yüzügüldü /İHA)