Kılıçdaroğlu: HDP ile niye ittifak yapalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 94. kuruluş yıldönümü töreninde içlerinde Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in de aralarında bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, HDP ile ittifak kurulacağına dair iddialar konusunda şunları söyledi:

"Biz niye ittifak yapalım; biz CHP'yiz. Ha şunu sorarsanız: 'Kürt kökenli vatandaşlardan oy istiyor musunuz?' Evet istiyoruz. Bütün vatandaşlardan oy istiyoruz. Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Mardin, İzmir. Herkesten oy isteriz. Bütün partiler vatandaştan oy isterler.

'Şunu yapacağım. Bana oy ver iktidar olayım, şu sorunu çözeyim.' Bunun için A partisi, B partisi ile ittifak yapmanın mantığı yok. Ama bazı çevreler kendilerine göre kurgu haberler yaparlar."