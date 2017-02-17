Kılıçdaroğlu, Hayır Platformu üyeleriyle biraraya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderlerinden oluşan Hayır Platformu üyelerini kabul etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderlerinden oluşan Hayır Platformu üyelerini kabul etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durhasan Koca ve Toplumsal Düşünce Derneği Genel Başkanı Fethi Bolayır'ın girişimleriyle kurulan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderlerinden oluşan Hayır Platformu üyeleriyle CHP Genel Merkezinde görüştü. (Pelin Üzek/İHA)
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