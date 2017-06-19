Kılıçdaroğlu grup konuşmasını Çamlıdere yol ayrımında yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısını yarın saat 13.30'da Çamlıdere yol ayrımında yapacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısını yarın saat 13.30'da Çamlıdere yol ayrımında yapacak.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 6'ıncı gününe yarın Kızılcahamam Bulak köyünden başlayacak. Kılıçdaroğlu, Çamlıdere yol ayrımında saat 13.30'da ise haftalık grup toplantısı konuşmasını yapacak.

(Pelin Üzek /İHA)