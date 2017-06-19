Kılıçdaroğlu grup konuşmasını Çamlıdere yol ayrımında yapacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısını yarın saat 13.30'da Çamlıdere yol ayrımında yapacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısını yarın saat 13.30'da Çamlıdere yol ayrımında yapacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 6'ıncı gününe yarın Kızılcahamam Bulak köyünden başlayacak. Kılıçdaroğlu, Çamlıdere yol ayrımında saat 13.30'da ise haftalık grup toplantısı konuşmasını yapacak. (Pelin Üzek /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.