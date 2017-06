Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa ziyareti kapsamında Ceylanpınar'da halka seslenerek, 'Kılıçdaroğlu gibileri bizim Rabiamızı bilemez' dedi.

Hava sıcaklığına aldırış etmeyen binlerce Ceylanpınarlı miting alanını doldurdu. Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Cumhurbaşkanı'nın gelişi öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Coşkulu kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah önümüzde çok güzel günler göreceğiz. Eğitimde, sağlıkta, emniyette Ceylanpınar çok daha şeyler görecek. Ceylanpınar geçmişte hendek çukur, çamura mahkum ettiler. İnsan muamelesi yapmadılar. Ama devran değişti, her yer Ceylanpınar'da daha güzel olacak. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 35 katrilyon Şanlıurfa'ya yatırım yaptık. Diğerleri paraları dağa gönderdi, fakat biz bu millete sevdalıyız. 80 milyona sevdalıyız. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Benim sizden ricam var. Hanımlar, kapı kapı dolaşarak gönülleri kazanacaksınız. Geçlerde kapı kapı genç gönülleri bu çatının altına davet edeceksiniz. Durmayacağız çok çalışacağız" dedi.

"Siz Suriye'den gelen kardeşlerinize ensar oldunuz, oralardan kovulanlara siz Mekke Medine arasındaki gibi ensar oldunuz" diyen Erdoğan, "Kardeşlerim sizler bu ensar olma görevini Müslümanlara yakıştığı şekilde yaparsınız. Kardeşlerim, şunu bilin biz bugüne kadar kimsenin huzurunda eğilmedik, biz sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz. Rabiamızı Kılıçdaroğlu gibileri bilmezler. Ama biz biliriz. Birincisi tek milletiz, ikinci tek bayrak, üç tek vatan Gabarsa Gabar, Cudi'yese Cudi her yerdeyiz. Bu milletin huzuruna kimse el atamaz. Dört tek devlet başka devlet tanımayız. Bayram birliktir, beraberliktir bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız hep beraber Türkiye olacağız. Ben bu duygularla Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla eşlik etti.

