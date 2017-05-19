Kılıçdaroğlu, gençlerle birlikte 'Gençliğe Hitabe'yi okudu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir'deki 19 Mayıs kutlamalarında gençlerle birlikte Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir'deki 19 Mayıs kutlamalarında gençlerle birlikte Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

Ataşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında renkli görüntülere sahne olan bir program hazırlandı. Programa, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP Milletvekili ve aynı zamanda Başkan İlgezdi'nin eşi Gamze İlgezdi de katıldı. Program da konuşmalar öncesinde, ünlü tiyatrocu isimler tarafından Hababam Sınıfı'nın bir sahnesi canlandırıldı. İzletilen film ve canlandırılan sahne sonrasında, sahnenin devamı niteliğinde, çoğunluğunun gençlerin oluşturduğu katılımcılar, Kılıçdaroğlu ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

Programın başında kürsüde bir konuşma yapan Başkan İlgezdi, 19 Mayıs için coşkulu bir kutlama amacıyla toplandıklarını ifade ederek, "Bugün onun ilkelerinden güç alarak cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın onuru heyecanı ve coşkusu için bir aradayız. 19 Mayıs, Mustafa Kemal Atatürk'ün kayıtsız şartsız milli egemenlik için 'Ya bağımsızlık, ya ölüm' inancıdır. Emparyalizm'e karşı esir düşmüş mazlum devletlere umut olan Türk devriminin doğum günüdür. Bu vesile ile unutanlara hatırlatmayı bir görev biliyorum. Bizler cumhuriyetin aydınlık yolundan demokrasiye olan bağımsızlıktan, cumhuriyetimize olan sonsuz inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Tüm yasaklara ve engellere rağmen onurumuzun ve gururumuzun meşalesi olarak ulusal bayramımızı bugünde yarında coşku ile kutlamaya devam edeceğiz" dedi.



"GENÇLERİMİZ, BENİM BİLE EZBERE BİLMEDİĞİM GENÇLİĞE HİTABE'Yİ EZBERE OKUDULAR"

Kılıçdaroğlu, gençliğe hitabenin tümünü ezbere bilmediğini belirterek, "Gençlerimiz benim bile tümünü ezbere bilmediğim Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni tümü ile ezbere okudular. Hepinizin huzurunda gençlerimize yürekten sevgilerimizi saygılarımızı sunuyorum. Gençliğe Hitabe en zor koşullarda dahi damarlarındaki asır kana güveneceksin ve mücadelenin sürdüreceksin der. O nedenle bugün bir karşı darbe süreci yaşadığımız bugünlerde, gazeteler üzerine baskılar inşa edilen bugünlerde sizin okuduğunuz metin çok ama çok değerlidir" diye konuştu.



"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, İNGİLTERE'DEN, YUNANİSTAN'DAN, İSVİÇRE'DEN ÖNCE KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNİ GETİRDİ"

Atatürk'ün ülkenin geleceğini gençlere emanet ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gençler niye konuşuyor diyorlar. 140 karakterli bir tweetten bile rahatsız olanlar var. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar bu ülkenin gençliği asla susmayacaktır. Bu ülkenin gençliğinin damarlarında özgürlük ve bağımsızlık akmaktadır. Cumhuriyetin zor şartlarda kurulduğunu biliyoruz. Okuma yazma oranının bu kadar düşük olduğu bir ülkede yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 1920'li yıllarında. O zaman çok partili hayata geçmek için Hakkari'de, Polatlı'da okuma yazma bilen birilerini bulmamız lazımdı. Karadeniz'de bulmamız lazımdı. Seçim sandığına okuma yazma bilen birilerini bulup koymamız lazımdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1934 yılında, Yunanistan'dan, İngiltere'den, İsviçre'den önce kadına seçme ve seçilme hakkını getirmiştir" şeklinde konuştu.

