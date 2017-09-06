06.09.2017 18:23 Kılıçdaroğlu, Fikret Kemal Yıldırım'ın cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Fikret Kemal Yıldırım'ın Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'ndeki cenaze törenine katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Fikret Kemal Yıldırım'ın Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım'ın ağabeyi Fikret Kemal Yıldırım için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'ne gelişinde, 64 yaşında vefat eden Yıldırım'ın ailesine taziyelerini iletti.

Kılınan cenaze namazının ardından Başdanışmanı Yıldırım'a da başsağlığı dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, cenaze töreninin ardından camiden ayrıldı.

(Ömer Çetin - Emre Yüzügüldü/İHA)

