Kılıçdaroğlu, El-Bab şehidi nin baba evini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin El-Bab bölgesinde şehit düşen Kaynarcalı Ömer Akkuş'un baba evini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin El-Bab bölgesinde şehit düşen Kaynarcalı Ömer Akkuş'un baba evini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Bir dizi ziyaretler için Sakarya'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı;Suriye'de Türk askeri'nin DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab bölgesinde Rus uçağının Türk askerlerinin bulunduğu binayı bombalaması sonucu şehit düşen Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş'un Kaynarca'daki baba evi oldu. Şehit babası ve aile büyükleri tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, şehit evine girdi. Şehit evi ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti.

Ziyaret sonrası köy cami cemaatiyle sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, köyden ayrılarak kapalı spor salonuna geçti.

(Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek/İHA)