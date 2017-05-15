Kılıçdaroğlu Danimarka Büyükelçisi ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danimarka Krallığı Ankara Büyükelçisi Svend Olling ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danimarka Krallığı Ankara Büyükelçisi Svend Olling ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Danimarka Krallığı Ankara Büyükelçisi Olling'i CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.

