Kılıçdaroğlu'dan Sözcü'ye ziyaret

Saat 16.00 sıralarında gazetenin binasına gelen Kılıçdaroğlu, yaklaşık 15 dakika içeride kaldı.

KILIÇDAROĞLU GELDİ, YILMAZ ÖZDİL KAÇTI

Kılıçdaroğlu'nun Sözcü gazetesini ziyaret ettiği sırada ise Yılmaz Özdil'in gazetede olmaması dikkat çekti. Öğlen saatlerinde Uğur Dündar ve Soner Yalçın'la ortak basın toplantısı düzenleyen Özdil, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret etmesiyle, gazeteden ayrıldı.

ÖZDİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SALVOLAR

Yılmaz Özdil'in Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında olmaması ise akıllara eskiden kaleme aldığı yazılar geldi. Sert bir dille CHP liderini eleştiren Özdil, yazılarında Kılıçdaroğlu'nu hain olarak nitelemişti.

HEPİMİZ BU SABAH BAYRAM İÇİN SOKAĞA ÇIKTIK

Kılıçdaroğlu çıkışta yaptığı açıklamada, "Bugün 19 Mayıs bir bayram. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Hepimiz bu sabah bayramı kutlama gençlerle beraber olmak için büyük bir heyecan ile sokağa çıktık. Sonradan bir haber aldık Sözcü'ye yönelik olarak yapılan operasyon. Sözcü bir halk gazetesi. Toplumun her katmanının dikkatle aldığı okuduğu bir gazete. Baskılara boyun eğmeyen bir gazete." diye konuştu.

"ADALET DAĞITTINIZ ÖLÇÜDE SAYGINLIĞINIZ ARTAR"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün yaşadığımız olay bir dikta yönetiminin Türkiye'de hangi olaylara imza atabileceğini bize göstermiştir. Diktacılara ve onun emrindeki yargıçlara açık ve net söylüyorum; siz adalet dağıttığınız ölçüde saygınlığınız artar. Siyasi iktidarın sopası konumunda adalet dağıtılmaz. Bu sadece adaleti yıpratır. Savcı olsun hakim olsun savcılıklarını ve yargıçlıklarını yapsınlar. Siyasi otoritenin talimatı ile karar almak, gazetelere el koymak, gazetecileri tutuklamak, gözaltına almak 21. yüzyıl Türkiye'sinin hak etmediği bir olaydır" diye konuştu.