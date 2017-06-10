Kılıçdaroğlu'dan pazar esnafına ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nı ziyaret ederek pazar esnafıyla sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nı ziyaret ederek pazar esnafıyla sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bakırköy'de katılacağı iftar programı öncesinde Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, sonrasında Bakırköy'deki cumartesi pazarı alanını gezerek burada esnafla konuştu. Kılıçdaroğlu buradan da, beraberindeki heyetle birlikte iftar programının gerçekleştirileceği alana geçti.

(Selim Bayraktar / İHA)