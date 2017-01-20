Kılıçdaroğlu, Christian Berger ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'le görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'le görüştü.

CHP lideri, Berger ve beraberindeki heyeti TBMM'deki makam odasına kabul etti. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.

