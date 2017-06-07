Kılıçdaroğlu Burdur'da iftara katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Bir dizi ziyaret ve açılış için Burdur'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hizmet Kampüsü'nün açılışının ardından Fevzi Çakmak ve Atatürk mahallelerinin düzenlediği Gönül Sofrası'nda iftar yemeğine katıldı. Çiçeklerle karşılanan Kılıçdaroğlu, kalabalığı selamladı ve gençlerin özçekim isteğini geri çevirmedi. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz kalkışmasında şehit düşen şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kız kardeşi Elif Serin'in eşi Suat Serin'in masasına oturdu. Bir şehit annesi ve Suat Serin'in arasına oturan Kılıçdaroğlu'na özellikle kadınlar fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Kılıçdaroğlu, CHP Gneel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten ile bir süre görüştü. Kılıçdaroğlu, daha sonra karayolu ile Ankara'ya hareket etti. (İsa Akar-Harun Erdoğdu/İHA)
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