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Kılıçdaroğlu böyle düştü
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Kılıçdaroğlu böyle düştü

Türk bayrağı açan gençlerin yanına çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, inişi sırasından yere düştü.

Türk bayrağı açan gençlerin yanına çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, inişi sırasından yere düştü.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından sonra başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nün 4. gününde Kurtboğazı mevkiinde yol kenarında yüksek bir yerde Türk bayrağı açan gençlerin yanına çıktı. Bulunduğu yerden bayrağı tutarak partilileri selamlayan Kılıçdaroğlu, tekrar yola dönmek isterken ayağı kayarak yere düştü. Koruma polislerinin yardımı ile ayağa kalkan Kılıçdaroğlu, yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.
(Yağmur Yıldız - İbrahim Berat Yılmaz / İHA)

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