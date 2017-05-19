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Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'taki 19 Mayıs kutlamalarına katıldı
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Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'taki 19 Mayıs kutlamalarına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'ta gerçekleştirilen 19 Mayıs kutlamalarında, 'Cumhuriyet'in sayesinde okudum, üniversiteyi bitirdim ve devletin önemli makamlarına geldim ama hiçbir zaman şunu unutmadım. Bana bu imkanı sunan ve bu yolu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman arkadaşlarıdır' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'ta gerçekleştirilen 19 Mayıs kutlamalarında, "Cumhuriyet'in sayesinde okudum, üniversiteyi bitirdim ve devletin önemli makamlarına geldim ama hiçbir zaman şunu unutmadım. Bana bu imkanı sunan ve bu yolu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman arkadaşlarıdır" dedi.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir köşesinde kutlanırken, İstanbul'daki kutlama noktalarından biri de Beşiktaş oldu. Beşiktaş Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtının çevresinde toplanan yüzlerce vatandaş, Türk bayraklarını dalgalandırarak çalınan marşlara eşlik etti, okunan şiirleri dinledi.
Beşiktaş Belediyesi'nin organize ettiği kutlamaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılırken, Kılıçdaroğlu alana CHP'li milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte seçim otobüsüyle geldi. Kendisini bekleyen yüzlerce İstanbulluya bir konuşma yapması beklenen Kılıçdaroğlu, kendisi için hazırlanan kürsü yerine otobüsün üstünde konuştu.

"CUMHURİYET'İN VE BU ÜLKEYİ KURANLARIN KADRİNİ BİLMEK ZORUNDAYIZ"
Beşiktaş'ta vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, konuşmasına Cumhuriyet'in kurulduğu dönem hakkında bir değerlendirme yaparak başlarken, "Kadınlarda okuma oranı binde 8'di. Erkeklerde yüzde 6, bazı araştırmalara göre de yüzde 7 ya da yüzde 8'di. Bazen söyleniyor, 'Neden hemen çok partili hayata geçmedik?' diye. Onlar Cumhuriyet'in hangi koşullarda kurulduğunu bilmiyorlar. Seçim sandıklarında bile okuma yazmayı bilen koyacağınız eleman yoktu. Cumhuriyet bu koşullarda kuruldu. Dolayısıyla hepimiz Cumhuriyet'in ve bu ülkeyi kuranların kadrini bilmek zorundayız" dedi.

"CUMHURİYET'İN EN İYİ ÖRNEKLERİNDEN BİRİ BENİM"
Kılıçdaroğlu, hayat şartlarının zorluğuna rağmen bu günlere Cumhuriyet sayesinde gelebildiğini ifade ederek, "Cumhuriyet'in en iyi örneklerinden biri benim. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde dünyaya geldim. 7 kardeşiz ve okuma yazma bilen ve üniversiteye giden kardeşlerden birisiyim. Dolayısıyla devletin olanaklarıyla, Cumhuriyet'in sayesinde okudum, üniversiteyi bitirdim ve devletin önemli makamlarına geldim, ama hiçbir zaman şunu unutmadım. Bana bu imkanı sunan ve bu yolu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman arkadaşlarıdır. 19 Mayıs'ın önemini biliyoruz. Kişiliği, kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun hep birlikte cumhuriyete sahip çıkacağız. Hepinizin 19 Mayıs Bayramı kutlu olsun. Yiğitçe, özgürce güzel bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.
Konuşmasının ardından makam aracına binen Kılıçdaroğlu, kutlama alanından vatandaşları selamlayarak ayrılırken, konuşma yapılan otobüsle kutlama alanında ayrılan Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar da vatandaşların 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, iyi dilek mesajları ve selamlamalarla Beşiktaş Meydanı'ndan ayrıldı.
(Hüseyin Coşkun/İHA)

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