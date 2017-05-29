Kılıçdaroğlu Beşiktaş'ı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı telefonla arayarak, Beşiktaş Futbol Takımı'nın şampiyon olmasından dolayı kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı telefonla arayarak, Beşiktaş Futbol Takımı'nın şampiyon olmasından dolayı kutladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Futbol Takımı'nın Spor Toto Süper Lig şampiyonu olması nedeniyle Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcular ve tüm Beşiktaş camiasını kutladı.

