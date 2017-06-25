Kılıçdaroğlu bayram namazını Bolu'da kıldı

Adalet yürüyüşü kapsamında Bolu'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayram namazını Karacaağaç Mahallesi Camii'nde kıldı.

Adalet yürüyüşü kapsamında Bolu'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayram namazını Karacaağaç Mahallesi Camii'nde kıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 11'inci gününde Ramazan Bayramı'na kamp yaptığı Karacaağaç mevkiinde girdi.

Kamp yaptığı alandan çıkarak Karacaağaç Mahallesi Camii'ne gelen Kılıçdaroğlu, bayram namazını burada kıldı. Bayram namazının ardından caminin önüne bayramlaşmaya katılan Kılıçdaroğlu, daha sonra kahvaltı için Karacaağaç Mahallesi'nde bulunan bir eve gitti.

(Faruk Çidem/İHA)