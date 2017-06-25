Kılıçdaroğlu bayram namazını Bolu'da kıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramına, İstanbul'a yaptığı yürüyüşün 11'inci gününde Bolu'da girdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramına, İstanbul'a yaptığı yürüyüşün 11'inci gününde Bolu'da girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan başlattığı yürüyüşün 11'inci gününde Ramazan Bayramı'na kamp yaptığı Karacaağaç mevkiinde girdi. Kamp yaptığı alandan çıkarak Karacaağaç Mahallesi Camiine gelen Kılıçdaroğlu, bayram namazını burada kıldı. Kılıçdaroğlu namazın ardından caminin önündeki bayramlaşmaya katıldı. Bayramlaşmanın ardından Kılıçdaroğlu, sabah kahvaltısı için Karacaağaç Mahallesi'nde bulunan bir eve gitti. (Faruk Çidem / İHA)
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