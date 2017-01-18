18.01.2017 12:14 Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi başladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki görüşmesi başladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki görüşmesi başladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Bahçeli, birinci tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifiyle ilgili görüşmek üzere TBMM'de bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nu MHP Lideri Bahçeli kapıda karşıladı. Pazar günü akşam tamamlanan birinci tur görüşmelerin ardından anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri ise bugün saat 14.00'te başlayacak.

(Ahmet Umur Öztürk - Pelin Üzek / İHA)

