14.02.2017 15:13 Kılıçdaroğlu: AYM'ye gitmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '16 Nisan'a kadar önümüzdeki 60 günü milletin hakemliğine emanet edeceğiz. İşte bunun için AYM'ye gitmeyeceğiz, başvurmayacağız' dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "16 Nisan'a kadar önümüzdeki 60 günü milletin hakemliğine emanet edeceğiz. İşte bunun için AYM'ye gitmeyeceğiz, başvurmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Milletin iradesini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu nedenle, sandıkta kararın verileceği 16 Nisan'a kadar önümüzdeki 60 günü milletin hakemliğine emanet edeceğiz. İşte bunun için AYM'ye gitmeyeceğiz, başvurmayacağız" dedi.

Başbakan Yıldırım ile MHP Lideri Bahçeli'ye de çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sayın Binali Yıldırım'a, Sayın Devlet Bahçeli'ye çağrıyı yapıyorum. Sizin istediğiniz bir kanal olsun, gazeteciler olsun. Gelin oturalım konuşalım. Bana 15 dakika onlara 30 dakika verilsin. Vallahi soru da sormayacağım. Medeni insanlar gibi oturup konuşalım" şeklinde konuştu.



