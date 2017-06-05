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Kılıçdaroğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'le görüştü
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Kılıçdaroğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'le görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu. Görüşmenin ardından Bakan Gabriel'i, Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz uğurladı. Bakan Gabriel, asansörden indiği sırada karşılaştığı Genel Merkezin kedisi Şero ile de yakından ilgilendi.
Kılıçdaroğlu-Gabriel görüşmesine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'ne erişimi konusunun gündeme geldiğini belirterek, "Belli ki bu konuda bir mesafe kaydedilemediği anlaşılıyor. Bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Genel olarak gazeteciler, Türkiye'de tutuklu olan gazeteciler ve özelde ise Alman vatandaşı gazeteciler konusu gündeme getirildi. Türkiye'deki OHAL uygulamaları, referandum sonrası yaşanan süreçte genel olarak değerlendirildi. Karşılıklı bir görüş alışverişi şeklinde cereyan etti" şeklinde konuştu.
Almanya'nın İncirlik Üssü'nün açılması konusunu aceleye getirip bir karar vereceğini sanmadığını söyleyen Yılmaz, "Bu konuda bir diyalog kanalının açılabileceğini ve bir yol bulunabileceğini düşünüyoruz. Almanya'nın talepleri var. Türkiye'nin de Almanya'dan talepleri var. Bu talepleri bir paket halinde görüşmek, değerlendirmek ve bir çözüm yolu bulmak, tansiyonu arttırmadan diyalog yoluyla uzlaşmayla bir yol arayışında bulunmak en doğru çözüm diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
(Pelin Üzek - Burak Altun /İHA)

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