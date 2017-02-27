Kılıçdaroğlu: Ak Parti Kandil'e girecek ama...

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, Kılıçdaroğlu, dün partisinin eski genel başkanları, milletvekilleri, parti meclisi (PM) üyeleri ve il başkanlarıyla genel merkezde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, toplantıda referanduma dair değerlendirme yaptı ve 'hayır' kampanyası için tavsiyelerde bulundu.

İşlerinin kolay ancak bir o kadar da zor olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kolay çünkü anlatacak çok şeyimiz var. Gittiğiniz yelerde, 'Ben özgürlüklerden demokrasiden yana bir yurttaş olarak geldim. Partiye oy istemeye değil, vatansever olarak geldim' deyin. Zor çünkü bir parti devleti ile mücadele ediyoruz. Vali, kaymakam, devletin memurları 'evet' için çalışıyor, çalışmak zorunda bırakılıyor. Parti devletinin imkânlarıyla mücadele edeceğiz. Devletin tüm gücünü kullanacaklar" dedi.

"HÜKÜMET KANDİL'E GİRECEK"

Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Mart ayının sonuna doğru hükümetin referandumda özellikle milliyetçilere mesaj olarak Kandil'e gireceğini; bayrak dikeceğini söylediği, ancak Kandil'in boşaltıldığını, PKK'nın başka bölgelere geçtiğini dile getirdiği öğrenildi.